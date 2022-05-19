Швеція та Фінляндія відповідають вимогам НАТО: Байден про розширення Альянсу

Травень, 19 в 18:50

До Вашингтона 19 травня з візитом прибули президент Фінляндії Саулі Нійністе та прем’єр-міністр Швеції Магдалена Андерссон. Вони зустрілись із президентом Сполучених Штатів Джо Байденом.

Під час зустрічі у Білому домі політики обговорили процес вступу до НАТО та позицію Туреччини. Байден привітав рішення країн про вступ до НАТО.

Він наголосив, що працюватиме із союзниками щодо швидкого процесу розширення Альянсу та вступу цих країн.

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Під час брифінгу для журналістів Байден заявив, що “приєднання цих двох країн на півночі до НАТО зміцнить загальну безпеку”.

— Я хочу запевнити – у них (Швеція та Фінляндія, – Ред.) є повна підтримка США. Сильне та об’єднане НАТО – це основа американської безпеки, – сказав Байден.

Він наголосив, що нові члени, які приєднуються до НАТО – не є загрозою. Мета Альянсу – оборона.

— Швеція та Фінляндія мають потужні демократичні установки, потужне військо та прозору економіку. А також потужне відчуття, що є правильним. Вони виконують усі вимоги НАТО, перевищують навіть деякі, – додав президент США.

Саулі Нійністе під час виступу зазначив, що Фінляндія та Швеція “роблять історичний крок”, приєднуючись до Альянсу.

— Ми сподіваємося на швидку підтримку союзників та ратифікацію цього запиту. Я хочу сказати, що ми серйозно ставимося до тероризму, засуджуємо його у всіх формах, і ми активно з ним боремося. Ми відкриті до обговорень будь-яких застережень, які можуть бути у Туреччини щодо нашого членства.

Магдалена Андерссон зазначила, що союзники надали масштабну підтримку Україні після повномасштабного вторгнення Росії на територію суверенної України. Саме напад Росії на Україну, за словами Андерссон, змусив змінити рішення Швеції щодо позаблокового статусу: Найкраще захистити безпеку шведського народу серед союзу НАТО.

18 травня посол Швеції в НАТО Аксель Вернхофф та посол Фінляндії Клаус Корхонен подали заявки на членство в НАТО, які напередодні підписали міністри закордонних справ цих країн.

Це відбулося у штаб-квартирі Альянсу у Брюсселі. Заявки отримав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Він назвав рішення Швеції та Фінляндії історичним кроком.