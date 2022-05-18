Травень, 18 в 9:26

Посол Швеції в НАТО Аксель Вернхофф та посол Фінляндії Клаус Корхонен подали заявки на членство в НАТО, які напередодні підписали міністри закордонних справ цих країн.

Це відбулося у штаб-квартирі Альянсу у Брюсселі. Заявки отримав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Він назвав рішення Швеції та Фінляндії історичним кроком.

Єнс Столтенберг також додав, що Швеція та Фінляндія є найближчими партнерами НАТО. Вони роблять свій внесок у зміцнення спільної безпеки Альянсу. Тому Столтенберг наголосив, що рішення цих країн вступити до НАТО – це хороший день у критичний момент для нашої безпеки.

Зараз дивляться

17 травня парламент Фінляндії Едускунт під час пленарного засідання проголосував за вступ країни до Північноатлантичного альянсу. За заявку на вступ до Альянсу проголосували 188 депутатів, проти – вісім.

Також 17 травня очільниця МЗС Швеції Анн Лінде підписала заявку про вступ до НАТО.

Зі свого боку Данія, Норвегія та Ісландія пообіцяли, що Швеція та Фінляндія отримають їхню допомогу, якщо будуть атаковані до того, як вступлять в НАТО.

Джерело: SVT