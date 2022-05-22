Травень, 22 в 16:04

Вперше в історії президент Польщі Анджей Дуда виступив у Верховній Раді. Він наголосив, що особисто зробить все можливе, щоб Україна стала державою-членом Європейського Союзу. Факти ICTV зібрали основні тези з виступу президента Польщі.

– Я не заспокоюся, поки Україна не стане повноправним членом ЄС, адже Україна — це обличчя Європи! Захисник великої європейської родини! Жодні звірства не змусять українців стати на коліна, – переконаний Анджей Дуда.

За словами Дуди, навіть під час наступу на Київ польський посол залишився на своєму робочому місці та нікуди не втік. Дехто з західних політиків вважає, що Україна має поступитися президенту країни-агресора Володимира Путіну. Проте президент Польщі вважає, що лише Україна має право сама вирішувати, що їй потрібно робити.

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Героїчна оборона Маріуполя назавжди закарбується в історії, переконаний він. Анджей Дуда процитував рядки вірша українського письменника Івана Франка.

– Дух, що тіло рве до бою, – порівняв президент Польщі захисників Маріуполя.

Українські військові — герої не лише України, а й Польщі та Європи. Водночас українці — це не біженці, а гості Польщі та інших країн. Після Бучі, Бородянки та Маріуполя з країною-агресором Росією не може бути жодних справ, переконаний Анджей Дуда.

Президент Польщі запропонував українській стороні укласти новий договір про добросусідство, оскільки між цими країнами не має бути кордонів.

Польща має намір допомогти Україні з відбудовою, але насамперед Росія має відшкодувати всі завдані збитки, вважає Дуда. Президент заявив, що ніхто не може порушити єдність країн: ні ворожі політики, ні іноземні агенти, ні журі на Євробаченні.