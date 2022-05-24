Травень, 23 в 21:58

Зустріч президента Володимира Зеленського із главою Кремля Володимиром Путіним можлива лише у разі, якщо на порядку денному розглядатиметься питання припинення війни в Україні.

Про це заявив глава держави в Українському домі у Давосі, відповідаючи на запитання про зустріч з президентом Росії.

– У них така структура ухвалення рішень. Без нього рішення не ухвалюються. Всі інституції об’єднані рішенням президента. Без нього не буде рішення про припинення війни, – наголосив президент України.

Глава держави не сприйматиме жодної зустрічі з російськими посередниками. Зеленський може зустрітися з Путіним лише тоді, коли розглядатиметься питання припинення війни в Україні.

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