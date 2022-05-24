Зустріч з президентом РФ можлива, якщо розглядатиметься припинення війни – Зеленський
Зустріч президента Володимира Зеленського із главою Кремля Володимиром Путіним можлива лише у разі, якщо на порядку денному розглядатиметься питання припинення війни в Україні.
Про це заявив глава держави в Українському домі у Давосі, відповідаючи на запитання про зустріч з президентом Росії.
– У них така структура ухвалення рішень. Без нього рішення не ухвалюються. Всі інституції об’єднані рішенням президента. Без нього не буде рішення про припинення війни, – наголосив президент України.
Глава держави не сприйматиме жодної зустрічі з російськими посередниками. Зеленський може зустрітися з Путіним лише тоді, коли розглядатиметься питання припинення війни в Україні.
– Бажання зустрічатися із посередниками немає та не буде. Я не сприймаю жодної зустрічі ні з ким, окрім президента Росії. Якщо буде одне питання – припинення війни, – сказав він.