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Зустріч з президентом РФ можлива, якщо розглядатиметься припинення війни – Зеленський

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Зустріч президента Володимира Зеленського із главою Кремля Володимиром Путіним можлива лише у разі, якщо на порядку денному розглядатиметься питання припинення війни в Україні.

Про це заявив глава держави в Українському домі у Давосі, відповідаючи на запитання про зустріч з президентом Росії.

– У них така структура ухвалення рішень. Без нього рішення не ухвалюються. Всі інституції об’єднані рішенням президента. Без нього не буде рішення про припинення війни, – наголосив президент України.

Глава держави не сприйматиме жодної зустрічі з російськими посередниками. Зеленський може зустрітися з Путіним лише тоді, коли розглядатиметься питання припинення війни в Україні.

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– Бажання зустрічатися із посередниками немає та не буде. Я не сприймаю жодної зустрічі ні з ким, окрім президента Росії. Якщо буде одне питання – припинення війни, – сказав він.

Джерело: Офіс президента
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