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ЄС знайде рішення щодо ембарго на російську нафту до кінця місяця – Шарль Мішель

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Шарль Мішель
Фото: Getty Images

Глава Європейської ради Шарль Мішель впевнений, що питання заборони на поставки нафти з Росії будуть вирішені на наступному засіданні Євроради у понеділок, 30 травня.

Виступаючи в середу на пресконференції разом із прем’єр-міністром Швеції Магдаленою Андерссон у Стокгольмі, Мішель сказав, що, хоча він “все ще впевнений”, що блок зможе вирішити будь-які питання, для цього буде потрібно “тривалий діалог”.

— Ми дуже наполегливо працюємо, щоб мати можливість залишатися єдиними, – підкреслив Мішель.

Прем’єр-міністр Швеції публічно заявила про бажання країни “йти далі” щодо санкцій проти Росії.

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Проти згоди щодо ембарго на імпорт російського палива здебільшого виступала Угорщина. Офіційний Будапешт заявляв, що така міра “суперечить національній енергетичній безпеці Угорщини”.

Віктор Орбан пояснив відмову своєї країни підтримати нафтове ембарго втратою виходу до моря 100 років тому після Тріанонського мирного договору у 1920 році.

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Джерело: CNN
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