Орбан пояснив відмову від нафтового ембарго втратою моря – Хорватія відреагувала

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан пояснив відмову своєї країни підтримати нафтове ембарго втратою виходу до моря 100 років тому після Тріанонського мирного договору у 1920 році.

— Ті, хто має море і порти, можуть возити нафту танкерами. Якби у нас його не відібрали, ми мали б і порт, — заявив Орбан.

Йдеться про узбережжя Хорватії – Далмація, що омивається Адріатичним морем. Колись цей регіон був під владою Австро-Угорщини до зміни кордонів європейських країн за підсумками Першої світової війни.

За словами Орбана, “пропозиція Брюсселя ігнорує той факт, що ми можемо отримувати нафту тільки трубопроводом, що йде з Росії”.

Інший варіант постачання з півдня, але для цього потрібно, щоб Хорватія збільшила потужності.

У Загребі після цього нагадали Будапешту про неприпустимість територіальних претензій. МЗС Хорватії засудило заяву Віктора Орбана.

— Хорватія засуджує заяву прем’єр-міністра Угорщини Орбана. Ми також засуджуємо будь-які територіальні претензії до інших суверенних держав, – заявили в хорватському міністерстві.

Міністр внутрішніх справ Хорватії Давор Божиновіч заявив, що послу Угорщини вручили ноту МЗС після заяви Орбана.

Зараз дивляться

Більш радикальними були колишні чиновники хорватського уряду. Ексочільниця МЗС Весна Пусіч на програмі Dnevnik Nova TV заявила:

— Звичайна процедура – подзвонити послу Угорщини і вирвати йому вуха.

Інший колишній очільник МЗС Міро Ковач сказав, що Орбан “трохи нервує і перебуває під тиском європейських партнерів у зв’язку з запитом про ембарго на російську нафту”.

За його словами, Орбану важко змиритися з тим, що він залежить від Хорватії, а нафтопровід проходить через Хорватію. Але Орбан, зауважив Ковач, повинен буде прийняти факт постачання нафти через Хорватію.

Раніше повідомлялося, що Угорщина заблокувала санкції Євросоюзу проти Росії щодо введення обмежень на імпорт нафти з РФ. Агентство Bloomberg з посиланням на джерела зазначає, що зустріч послів 27 країн ЄС завершилася 8 травня без досягнення угоди, але очікується, що переговори відновляться найближчими днями.

Джерело: Politika, Jutarnji, Telex