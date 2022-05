Напередодні очільники країн-членів Європейського Союзу домовилися про часткову заборону імпорту нафти з Російської Федерації. Світові лідери заявляють, що схвалюють нафтове ембарго як спосіб тиску на країну-агресорку.

Факти ICTV зібрали реакцію деяких лідерів країн на це рішення.

Верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель написав, що вітає рішення лідерів Євросоюзу щодо заборони на постачання російської нафти.

Our unity is our strength. #StopPutinsWar

Welcome decision of EU leaders #EUCO to ban Russian oil. A landmark decision to cripple Putin’s war machine.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц наголосив, що Європейський Союз погодився на подальші санкції проти Росії – буде введено ембарго на більшу частину імпорту російської нафти.

Президент Франції Еммануель Макрон зауважив, що європейці на знак солідарності з українським народом підтримали санкції проти Росії.

Russia has chosen to continue its war in Ukraine. Tonight, as Europeans, united and in solidarity with the Ukrainian people, we are taking new decisive sanctions. We have decided to stop importing 90% of Russian oil by the end of 2022.

Президент Литви Ґітанас Науседа вважає, що Європа дуже швидко позбавиться енергетичної залежності від Росії. Він також наголосив, що європейська спільнота цілковито підтримує Україну.

Tonight at #EUCO we agreed on the 6th package of sanctions against #Russia. European Union ???????? managed to stay united.

Step by step Europe will achieve full energy independence. Russia will end up completely isolated.

We stand strong on continuing our support to #Ukraine????????. pic.twitter.com/Ccgy8buID4

— Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) May 30, 2022