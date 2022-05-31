Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ / Світові новини

Це виведе з ладу воєнну машину Путіна: європейські лідери підтримали ембарго на російську нафту

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Це виведе з ладу воєнну машину Путіна: європейські лідери підтримали ембарго на російську нафту
Фото: Depositphotos

Напередодні очільники країн-членів Європейського Союзу домовилися про часткову заборону імпорту нафти з Російської Федерації. Світові лідери заявляють, що схвалюють нафтове ембарго як спосіб тиску на країну-агресорку.

Факти ICTV зібрали реакцію деяких лідерів країн на це рішення.

Верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель написав, що вітає рішення лідерів Євросоюзу щодо заборони на постачання російської нафти.

Зараз дивляться

– Знакове рішення вивести з ладу військову машину Путіна. Наша єдність – наша сила, – наголосив Боррель.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц наголосив, що Європейський Союз погодився на подальші санкції проти Росії – буде введено ембарго на більшу частину імпорту російської нафти.

Президент Франції Еммануель Макрон зауважив, що європейці на знак солідарності з українським народом підтримали санкції проти Росії.

– Росія вирішила продовжити війну в Україні. Сьогодні ввечері, як європейці, об’єднані та солідарні з українським народом, ми приймаємо нові рішучі санкції. Ми вирішили припинити імпорт 90% російської нафти до кінця 2022 року, – наголосив Макрон.

Президент Литви Ґітанас Науседа вважає, що Європа дуже швидко позбавиться енергетичної залежності від Росії. Він також наголосив, що європейська спільнота цілковито підтримує Україну.

– Сьогодні ввечері у Євросоюзі ми домовилися про 6-й пакет санкцій проти Росії. Європейському Союзу вдалося залишитися єдиним. Крок за кроком Європа досягне повної енергетичної незалежності. Росія опиниться в повній ізоляції, – зауважив президент Литви.

Президент Естонії Алар Каріс вважає, що рішення ЄС щодо ембарго на російську нафту було важливим.

– Це обмежить ресурси, які живлять військову машину Російської Федерації, і допоможе нам зменшити залежність від експорту енергоносіїв з Росії, – наголосив Каріс.

Він також зауважив, що європейські лідери повинні докласти більше зусиль, щоб країна-агресорка не змогла обійти санкції.

Президент Європейської ради Шарль Мішель повідомив, що в ЄС домовилися про часткову заборону імпорту нафти з Російської Федерації та виділення Україні ще 9 млрд євро на макрофінансову допомогу.

Раніше ЗМІ повідомляли, що останній проєкт рішення Євросоюзу щодо шостого пакета санкцій передбачає винятки для ембарго на російську нафту. Так, пропонується вивести з-під дії санкцій постачання нафти з РФ трубопроводами.

Нагадаємо, що в ЄС пропонували зупинити імпорт всієї російської нафти до кінця 2022 року. Угорщині та Словаччині пропонували зберегти імпорт до кінця 2024 року, а Чехії – до червня 2024 року. Проте Угорщина виступила категорично проти.

Теги: , , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка