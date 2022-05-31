Травень, 31 в 12:25

Напередодні очільники країн-членів Європейського Союзу домовилися про часткову заборону імпорту нафти з Російської Федерації. Світові лідери заявляють, що схвалюють нафтове ембарго як спосіб тиску на країну-агресорку.

Факти ICTV зібрали реакцію деяких лідерів країн на це рішення.

Верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель написав, що вітає рішення лідерів Євросоюзу щодо заборони на постачання російської нафти.

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– Знакове рішення вивести з ладу військову машину Путіна. Наша єдність – наша сила, – наголосив Боррель.

Welcome decision of EU leaders #EUCO to ban Russian oil.

A landmark decision to cripple Putin’s war machine. Our unity is our strength. #StopPutinsWar — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) May 30, 2022

Канцлер Німеччини Олаф Шольц наголосив, що Європейський Союз погодився на подальші санкції проти Росії – буде введено ембарго на більшу частину імпорту російської нафти.

Die #EU ist sich einig. Wir haben uns auf weitere einschneidende Sanktionen gegen Russland verständigt. Es wird ein Embargo für einen Großteil der russischen Ölimporte geben. — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) May 30, 2022

Президент Франції Еммануель Макрон зауважив, що європейці на знак солідарності з українським народом підтримали санкції проти Росії.

– Росія вирішила продовжити війну в Україні. Сьогодні ввечері, як європейці, об’єднані та солідарні з українським народом, ми приймаємо нові рішучі санкції. Ми вирішили припинити імпорт 90% російської нафти до кінця 2022 року, – наголосив Макрон.

Russia has chosen to continue its war in Ukraine. Tonight, as Europeans, united and in solidarity with the Ukrainian people, we are taking new decisive sanctions. We have decided to stop importing 90% of Russian oil by the end of 2022. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 30, 2022

Президент Литви Ґітанас Науседа вважає, що Європа дуже швидко позбавиться енергетичної залежності від Росії. Він також наголосив, що європейська спільнота цілковито підтримує Україну.

– Сьогодні ввечері у Євросоюзі ми домовилися про 6-й пакет санкцій проти Росії. Європейському Союзу вдалося залишитися єдиним. Крок за кроком Європа досягне повної енергетичної незалежності. Росія опиниться в повній ізоляції, – зауважив президент Литви.

Tonight at #EUCO we agreed on the 6th package of sanctions against #Russia. European Union ???????? managed to stay united. Step by step Europe will achieve full energy independence. Russia will end up completely isolated. We stand strong on continuing our support to #Ukraine????????. pic.twitter.com/Ccgy8buID4 — Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) May 30, 2022

Президент Естонії Алар Каріс вважає, що рішення ЄС щодо ембарго на російську нафту було важливим.

– Це обмежить ресурси, які живлять військову машину Російської Федерації, і допоможе нам зменшити залежність від експорту енергоносіїв з Росії, – наголосив Каріс.

Він також зауважив, що європейські лідери повинні докласти більше зусиль, щоб країна-агресорка не змогла обійти санкції.

EU’s decision on an embargo on RU oil was essential. It will limit the resources feeding the RU war machine, and help us reduce dependence on RU energy exports. But we must put more efforts into making sure that sanctions cannot be circumvented. — Alar Karis (@AlarKaris) May 31, 2022

Президент Європейської ради Шарль Мішель повідомив, що в ЄС домовилися про часткову заборону імпорту нафти з Російської Федерації та виділення Україні ще 9 млрд євро на макрофінансову допомогу.

Раніше ЗМІ повідомляли, що останній проєкт рішення Євросоюзу щодо шостого пакета санкцій передбачає винятки для ембарго на російську нафту. Так, пропонується вивести з-під дії санкцій постачання нафти з РФ трубопроводами.

Нагадаємо, що в ЄС пропонували зупинити імпорт всієї російської нафти до кінця 2022 року. Угорщині та Словаччині пропонували зберегти імпорт до кінця 2024 року, а Чехії – до червня 2024 року. Проте Угорщина виступила категорично проти.