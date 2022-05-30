Травень, 30 в 11:59

Останній проєкт рішення Європейського Союзу щодо шостого пакету санкцій проти країни-агресора РФ передбачає винятки для ембарго на російську нафту. Так, пропонується вивести з-під дії санкцій постачання нафти з РФ трубопроводами.

Про це поінформував у своєму Twitter-акаунті кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк, посилаючись на текст проєкту рішення.

– Рада ЄС погоджується з тим, що шостий пакет санкцій проти Росії поширюватиметься на сиру нафту, а також на нафтопродукти, які постачаються з РФ до держав-членів, за тимчасовим винятком для сирої нафти, що поставляється трубопроводом, – процитував Йозвяк текст можливого рішення.

За його словами, документ також містить заклик “якнайшвидше вирішити питання про тимчасовий виняток для сирої нафти, яка постачається трубопроводом”.

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The draft adds that “the European Council calls on the Council to address the issue of the temporary exception for crude oil delivered by pipeline as soon as possible.” #Ukraine #Russia https://t.co/MBQ6Bmgtv8 — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) May 30, 2022

Очікується, що текст рішення повинні одноголосно затвердити на саміті всі держави-члени ЄС. Саміт триватиме 30-31 травня.

Як поінформував у коментарі журналістам голова європейської дипломатії Жозеп Боррель, держави-члени Євросоюзу повинні дійти згоди щодо шостого пакету санкцій проти РФ, зокрема й щодо нафтового ембарго. За його словами, санкції можуть бути узгоджені вже сьогодні вдень.

– Нам потрібно одноголосно ухвалити рішення. Вчора вдень, а також сьогодні вранці були важкі переговори. Я думаю, що сьогодні вдень ми зможемо запропонувати угоду керівникам держав-членів, – зазначив Боррель.

На запитання, чи можуть плани щодо включення в санкційний пакет заборони на імпорт російської нафти провалитися через опір Угорщини та інших східноєвропейських держав, Боррель відповів заперечно.

– Ні, я так не думаю… Врешті-решт буде угода, – повідомив він.

Можливе узгодження шостого пакету санкцій уже прокоментували в Офісі президента України. Як зазначив керівник ОПУ Андрій Єрмак, це питання не повинно розколоти єдність Євросоюзу.

– ЄС може узгодити шостий пакет санкцій вже сьогодні. Як повідомив голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель, були складні переговори, але рішення необхідно ухвалювати, включно із ембарго на російську нафту. Зазначу, що для ЄС важливо продемонструвати сильну позицію, оскільки головна мета РФ – розколоти єдність і використати це як слабкість Євросоюзу. Цього не можна допускати, – наголосив Єрмак.

Варто зазначити, що в неділю, 29 травня, країни Євросоюзу знову не змогли досягнути угоди щодо нафтового ембарго та вирішили продовжити переговори в понеділок, 30 травня. Проти заборони на імпорт нафти з РФ найбільш жорстко виступає Угорщина. Крім того, ембарго стало проблемою для Словаччини та Чехії.

Пропозиція, яку члени ЄС обговорювали напередодні, передбачала заборону на поставки російської нафти морем до кінця року. Водночас виняток пропонувалося зробити для нафти, яка постачається російським нафтопроводом Дружба.

Раніше в ЄС пропонували припинити імпорт всієї російської нафти до кінця 2022 року. Угорщині та Словаччині пропонували можливість зберегти імпорт російської нафти до кінця 2024 року, а Чехії – до червня 2024 року. Проте Угорщина виступила категорично проти.

Джерело: Рікард Йозвяк, Андрій Єрмак, France 24