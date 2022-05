Останній проєкт рішення Європейського Союзу щодо шостого пакету санкцій проти країни-агресора РФ передбачає винятки для ембарго на російську нафту. Так, пропонується вивести з-під дії санкцій постачання нафти з РФ трубопроводами.

Про це поінформував у своєму Twitter-акаунті кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк, посилаючись на текст проєкту рішення.

За його словами, документ також містить заклик “якнайшвидше вирішити питання про тимчасовий виняток для сирої нафти, яка постачається трубопроводом”.

The draft adds that “the European Council calls on the Council to address the issue of the temporary exception for crude oil delivered by pipeline as soon as possible.” #Ukraine #Russia https://t.co/MBQ6Bmgtv8

