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В середньому 12 злотих за 100 грн: скільки коштує гривня, долар та євро в Польщі

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
В середньому 12 злотих за 100 грн: скільки коштує гривня, долар та євро в Польщі
Фото: Depositphotos

Середній банківський курс гривні у Польщі станом на 13 червня становить приблизно 0,1232 злотих за 1 грн. Трохи відрізняється курс НБУ, який становить 0,1489 злотих за 1 грн.

Загалом, обмінявши 100 грн у польському банку, можна отримати від 12,32 до 14,89 злотих.

Курс гривні у Польщі за банківськими картами:

Зараз дивляться
  • курс за картою Mastercard – 14,74 польських злотих за 100 грн;
  • курс за картою Visa – 14,58 польських злотих за 100 грн.

Курс долара у банках Польщі станом на 13 червня в середньому становить 4,2857 польських злотих за $1. Тому, обмінявши $100, можна отримати приблизно 428 злотих.

Курс долара у Польщі за банківськими картами:

  • курс за картою Mastercard – 431,24 злотих за $100;
  • курс за картою Visa – 426,47 злотих за $100.

Середній банківський курс євро у польських банках становить 4,4951 польських злотих за €1. Обмінявши €100, можна отримати приблизно 449,51 злотих.

Курс євро у Польщі за банківськими картами:

  • курс за картою Mastercard – 453,06 злотих за €100;
  • курс за картою Visa – 455,55 злотих за €100.

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