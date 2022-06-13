Червень, 13 в 11:23

Середній банківський курс гривні у Польщі станом на 13 червня становить приблизно 0,1232 злотих за 1 грн. Трохи відрізняється курс НБУ, який становить 0,1489 злотих за 1 грн.

Загалом, обмінявши 100 грн у польському банку, можна отримати від 12,32 до 14,89 злотих.

Курс гривні у Польщі за банківськими картами:

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курс за картою Mastercard – 14,74 польських злотих за 100 грн;

курс за картою Visa – 14,58 польських злотих за 100 грн.

Курс долара у банках Польщі станом на 13 червня в середньому становить 4,2857 польських злотих за $1. Тому, обмінявши $100, можна отримати приблизно 428 злотих.

Курс долара у Польщі за банківськими картами:

курс за картою Mastercard – 431,24 злотих за $100;

курс за картою Visa – 426,47 злотих за $100.

Середній банківський курс євро у польських банках становить 4,4951 польських злотих за €1. Обмінявши €100, можна отримати приблизно 449,51 злотих.

Курс євро у Польщі за банківськими картами: