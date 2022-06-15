Червень, 15 в 10:29

Литва домовилася з компанією-виробником безпілотників Bayraktar про отримання додаткових боєприпасів до дрона, який передаватиметься Україні.

Про це повідомив міністр оборони Литви Арвідас Анусаускас.

– Домовились про озброєння литовсько-українського безпілотника Bayraktar Vanagas. Боєприпаси надійдуть вчасно! Також дякуємо компанії за додатково надані боєприпаси, – зазначив він.

Водночас політик не уточнив, про яку кількість боєприпасів ідеться.

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We agreed on the armament of the ???????????????? Bayraktar “Vanagas”. ✅ Ammunition will be delivered on time! We also thank the company for the additionally donated in ammunition. pic.twitter.com/jfQ476Nx8W — Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) June 14, 2022

На фото, яке показав Анусаускас, зображено боєприпас MAM-L. Він має вагу 22 кг, з яких 10 кг припадає на бойову частину. Орієнтовна вартість MAM-L становить від 60 до $100 тис.

Нагадаємо, литовський телеведучий Андрюс Тапінас 25 травня оголосив про збір коштів на Bayraktar Україні. За першу добу вдалось зібрати понад €2 млн, за три доби збір повністю закрили – на рахунки надійшли необхідні €5 млн.

Гроші передали Міноборони Литви, представники якого полетіли в Туреччину для укладання угоди про купівлю безпілотника. Але турецька компанія-виробник Bayraktar, дізнавшись про збір коштів, заявила, що безкоштовно передасть Литві безпілотник для України. Тому на зібрані кошти придбають необхідні боєприпаси для Bayraktar.

Крім того, у Литві закупили 110 антидронових рушниць EDM4S, які передадуть українським військовим. Загальна вартість гвинтівок становить €1,5 млн.

Джерело: Арвідас Анусаускас

Фото: Міноборони