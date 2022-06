Литва домовилася з компанією-виробником безпілотників Bayraktar про отримання додаткових боєприпасів до дрона, який передаватиметься Україні.

Про це повідомив міністр оборони Литви Арвідас Анусаускас.

Водночас політик не уточнив, про яку кількість боєприпасів ідеться.

We agreed on the armament of the ???????????????? Bayraktar “Vanagas”. ✅ Ammunition will be delivered on time! We also thank the company for the additionally donated in ammunition. pic.twitter.com/jfQ476Nx8W

— Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) June 14, 2022