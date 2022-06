У Литві закупили 110 антидронових рушниць EDM4S, які передадуть українським військовим.

Про це повідомив литовський телеведучий і громадський діяч Андрюс Тапінас.

Загальна вартість гвинтівок литовського виробництва становить 1,5 млн євро.

За словами Тапінаса, антидронові рушниці власного виробництва доставлять в Україну якнайшвидше. Їх розподілять між 35 підрозділами Збройних сил України.

We just bought and will deliver asap 110 powerful Lithuanian made antidrone cannons – EDM4S Sky wipers.

Price – 1 500 000 euro. Cannons will be distributed among 35 Ukrainian military units.

And we named them: Oркрист – «Убивця орків».

Tolkien would approve pic.twitter.com/qOFANa4Llh

