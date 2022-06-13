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Литовці закупили для ЗСУ 110 антидронових рушниць

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Литовці закупили для ЗСУ 110 антидронових рушниць

У Литві закупили 110 антидронових рушниць EDM4S, які передадуть українським військовим.

Про це повідомив литовський телеведучий і громадський діяч Андрюс Тапінас.

Загальна вартість гвинтівок литовського виробництва становить 1,5 млн євро.

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За словами Тапінаса, антидронові рушниці власного виробництва доставлять в Україну якнайшвидше. Їх розподілять між 35 підрозділами Збройних сил України.

– Ми прозвали їх Оркрист – Убивця орків. Толкін би зацінив, – написав Тапінас.

9 червня Сейм Литви ухвалив резолюцію, в якій запевнив Україну в підтримці до перемоги в повномасштабній війні з Росією.

Раніше депутат литовського Сейму Матас Малдейкіс відреагував на пропозицію “скасувати незалежність” Литви, яка пролунала в Держдумі РФ, та запропонував згадати про історичні події 1634 року.

Джерело: Andrius Tapinas

Фото: Andrius Tapinas

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