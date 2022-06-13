Червень, 13 в 19:11

У Литві закупили 110 антидронових рушниць EDM4S, які передадуть українським військовим.

Про це повідомив литовський телеведучий і громадський діяч Андрюс Тапінас.

Загальна вартість гвинтівок литовського виробництва становить 1,5 млн євро.

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За словами Тапінаса, антидронові рушниці власного виробництва доставлять в Україну якнайшвидше. Їх розподілять між 35 підрозділами Збройних сил України.

– Ми прозвали їх Оркрист – Убивця орків. Толкін би зацінив, – написав Тапінас.

We just bought and will deliver asap 110 powerful Lithuanian made antidrone cannons – EDM4S Sky wipers.

Price – 1 500 000 euro. Cannons will be distributed among 35 Ukrainian military units. And we named them: Oркрист – «Убивця орків».

Tolkien would approve pic.twitter.com/qOFANa4Llh — Andrius Tapinas (@AndriusTapinas) June 13, 2022

9 червня Сейм Литви ухвалив резолюцію, в якій запевнив Україну в підтримці до перемоги в повномасштабній війні з Росією.

Раніше депутат литовського Сейму Матас Малдейкіс відреагував на пропозицію “скасувати незалежність” Литви, яка пролунала в Держдумі РФ, та запропонував згадати про історичні події 1634 року.

Джерело: Andrius Tapinas

Фото: Andrius Tapinas