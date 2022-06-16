Президент Румунії приїхав до Києва та приєднається до Макрона, Шольца і Драгі

Червень, 16 в 10:54

Президент Румунії Клаус Йоганніс у четвер приїхав до Києва, де приєднається до лідерів Франції, Німеччини та Італії.

– Сьогодні у Києві з канцлером Олафом Шольцем, президентом Еммануелем Макроном та прем’єр-міністром Маріо Драгі, щоб показати нашу рішучу підтримку та повну солідарність із президентом Володимиром Зеленським та українським народом. Ця незаконна російська агресія має припинитися, – зазначив він.

Президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц та прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі вже прибули в Україну.

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За даними іноземних видань, світові лідери у столиці проведуть зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. За словами Макрона, після зустрічі із главою держави вони поїдуть до Ірпеня. Це перший візит Макрона, Шольца та Драгі до Києва за час повномасштабної війни в Україні.