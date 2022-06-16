Макрон, Шольц і Драгі прибули в Україну – ЗМІ

Червень, 16 в 7:57

Президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц та прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі прибули в Україну.

Про приїзд лідерів трьох країн повідомляють ЗМІ.

Аналогічну інформацію оприлюднив і радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

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Світові лідери у Києві проведуть зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. Це перший візит Макрона, Шольца та Драгі до України за час повномасштабної війни.

Інформація про те, що Еммануель Макрон, Олаф Шольц та Маріо Драгі планують спільний візит до України перед самітом країн Великої сімки, з’явилася в мережі кілька днів тому.

Згодом італійська газета La Stampa оприлюднила попередню дату візиту – 16 червня.

У виданні зазначили, що лідери Німеччини, Франції та Італії мають намір зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським, щоб засвідчити підтримку трьох найбільших європейських країн.