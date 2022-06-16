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Факти / Світ / Світові новини

Стало відомо, коли ЗСУ отримають від США перші РСЗВ HIMARS

Юля Захарченко, редакторка стрічки
РСЗВ HIMARS
Фото: Getty Images

За офіційними даними, американські ракетні артилерійські системи підвищеної мобільності HIMARS мають бути в Україні вже наприкінці цього місяця.

– Українські захисники завершили курс навчання. ЗСУ матимуть потужні РСЗВ, – повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

Глава Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що через декілька тижнів у бою Україна матиме навчену реактивну артилерію великої дальності.

Система HIMARS може запускати кілька високоточних ракет по цілях на відстані до 70 км – набагато далі, ніж артилерія, яку зараз має Україна.

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Раніше США заявляли, що погодилися надати їх лише після запевнень президента України Володимира Зеленського, що ця зброя не буде використовуватися для нападу на цілі всередині Росії.

Міллі сказав, що США та союзники підготували 60 українських військовослужбовців на HIMARS, а також 420 особового складу на гаубицях М777, інших БТРах і безпілотних літальних системах.

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