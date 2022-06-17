Червень, 17 в 15:58

У п’ятницю, 17 червня, на автозаправних станціях (АЗС) Польщі спостерігається зростання цін на бензин, дизпаливо та автогаз.

Так, вартість бензину марки А-95 сьогодні в середньому становить 7,90 злотих/літр (це 50,9 грн за курсом Національного банку України). Напередодні літр цього бензину коштував 7,88 злотих.

Літр бензину марки А-98 сьогодні в середньому можна купити за 8,30 злотих (53,5 грн за курсом НБУ). У четвер, 16 червня, середня вартість бензину А-98 у Польщі становила 8,22 злотих/літр.

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Здорожчало і дизельне паливо. Літр дизеля зараз можна придбати в середньому за 8,27 злотих (53,3 грн), тоді як напередодні він коштував 8,12 злотих.

Літр преміального дизпалива водії можуть придбати за 7,92 злотих (51,1 грн). Напередодні його можна було в середньому придбати за ціною 7,89 злотих/літр.

Зросли ціни і на автогаз (LPG). Сьогодні середня вартість цього пального становить 3,56 злотих/літр (22,96 грн), тоді як у четвер воно коштувало 3,52 злотих/літр.

Трохи дешевше бензин марки А-95 можна придбати в Люблінському воєводстві – в середньому за 7,83 злотих/літр (50,5 грн).

У Лодзинському воєводстві середня вартість бензину А-95 становить 7,80 злотих/літр (50,3 грн), бензину А-98 – 8,03 злотих/літр (51,8 грн), дизпалива – 7,73 злотих/літр (49,9 грн).

У Вармінсько-Мазурському воєводстві за літр бензину А-95 водіям потрібно в середньому заплатити 7,05 злотих (45,5 грн), за літр дизпалива – 7,80 злотих (50,3 грн).

Бензин, дизель та автогаз подорожчали: актуальні ціни на АЗС Польщі / 2 фотографии

Ціни на АЗС України

Ціни на бензин в Україні станом на 17 червня майже не змінилися порівняно з попередньою добою. Однак пальне категорії А-95 мінімально здорожчало і тепер у середньому коштує 50,29 грн/л.

Середня вартість бензину категорії А-92 становить 51,50 грн/л.

Мінімально здешевшало дизельне пальне – до 56,59 грн/л. А ціни на автогаз коливаються в межах 40-46 грн/л.

Джерело: AutoCentrum.pl

Фото: AutoCentrum.pl