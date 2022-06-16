Червень, 16 в 15:15

Станом на четвер, 16 червня, на автозаправних станціях (АЗС) Польщі дещо подешевшав бензин.

Так, бензин марки А-95 сьогодні можна в середньому придбати за ціною 7,88 злотих/літр (зараз це 51,66 грн за курсом Національного банку України). Напередодні бензин А-95 коштував 7,90 злотих/літр.

За літр бензину марки А-98 сьогодні в середньому потрібно заплатити 8,22 злотих (53,89 грн за курсом НБУ). Напередодні бензин А-98 коштував 8,23 злотих/літр, а у вівторок, 14 червня, – 8,29 злотих/літр.

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Літр дизельного палива сьогодні можна придбати на польських АЗС у середньому за 8,12 злотих (53,23 грн). Порівняно з попередньою добою вартість не змінилася, а 14 червня середня вартість дизпалива становила 8,14 злотих/літр.

За літр преміального дизеля водіям у Польщі потрібно в середньому заплатити 7,89 злотих (51,7 грн за курсом НБУ). Напередодні середня вартість літра цього пального становила 7,84 злотих.

Трохи подешевшав автогаз (LPG): сьогодні літр коштує 3,52 злотих (23,1 грн). Напередодні вартість автогазу становила 3,53 злотих/літр.

У деяких воєводствах пальне можна придбати дешевше за середню вартість. Наприклад, у Лодзинському воєводстві середня вартість бензину А-95 становить 7,81 злотих/літр (51,2 грн), бензину А-98 – 7,83 злотих/літр (51,33 грн), дизпалива – 7,70 злотих/літр (50,5 грн).

У Вармінсько-Мазурському воєводстві літр бензину А-95 у середньому коштує 7,04 злотих (46,2 грн), дизпалива – 7,80 злотих (51,1 грн).

Ціни варіюються і залежно від мережі АЗС. Так, на деяких автозаправних станціях Польщі бензин А-95 можна знайти по 6 злотих/літр (39,3 грн), А-98 та дизпаливо – від 7 злотих/літр (45,89 грн).

Скільки коштує бензин, дизель та автогаз у Польщі: актуальні ціни / 2 фотографии

Як зазначають аналітики спеціалізованого порталу E-Petrol, хоча ціни на бензин у Польщі дещо сповільнили зростання, вартість дизельного палива порівняно з попереднім тижнем зросла на 0,23 злотих за літр. Водночас автогаз став дешевшим.

За прогнозами аналітиків, у наступні дні на багатьох АЗС ціни на бензин А-95 залишатимуться нижчими за 8 злотих/літр (можуть варіюватися в діапазоні 7,92 – 8,05 злотих). Вартість бензину А-98 подекуди може перевищити 8,65 злотих/літр. Прогнозують аналітики і зростання вартості дизпалива. Ціни ж на автогаз можуть знизитися і коливатися в діапазоні 3,44 – 3,54 злотих/літр.

Вартість бензину в Україні

Станом на 16 червня середні ціни на пальне в Україні дещо змінилися. Так, бензин категорії А-95 мінімально здешевшав. Тепер його можна придбати в середньому за 50,27 грн/л.

Водночас бензин категорії А-92 здорожчав майже на 2 грн і тепер у середньому коштує 51,50 грн/л.

Середня ціна на дизпаливо впала на 2 копійки і тепер становить 56,60 грн/л.

Джерело: AutoCentrum.pl, E-Petrol

Фото: AutoCentrum.pl