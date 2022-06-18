Червень, 18 в 17:22

У суботу, 18 червня, на автозаправних станціях (АЗС) Польщі трохи подешевшало дизельне паливо та автогаз у порівнянні з попередньою добою.

Так, за літр дизеля сьогодні в середньому потрібно заплатити 8,12 злотих (52,4 грн за курсом Національного банку України). Напередодні дизпаливо коштувало 8,27 злотих/літр.

Водночас середня вартість літра преміального дизпалива не змінилася і становить 7,92 злотих (51,1 грн).

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Автогаз (LPG) водії в Польщі можуть придбати за ціною 3,54 злотих/літр (22,8 грн за курсом Нацбанку), тоді як напередодні середня вартість автогазу становила 3,56 злотих/літр.

Вартість бензину марки А-95 за добу не змінилася: його можна в середньому купити за 7,90 злотих/літр (50,9 грн).

Водночас трохи зросла вартість бензину марки А-98 – до 8,32 злотих/літр (53,7 грн за курсом НБУ). Напередодні це пальне можна було придбати за середньою ціною 8,30 злотих.

На АЗС у деяких воєводствах Польщі пальне можна придбати за нижчими цінами, ніж середні. Наприклад, у Люблінському воєводстві літр бензину А-95 у середньому коштує 7,83 злотих/літр (50,5 грн).

У Лодзинському воєводстві середня вартість бензину марки А-95 також становить 7,83 злотих/літр (50,5 грн), бензину А-98 – 8,19 злотих/літр (52,8 грн), дизельного палива – 7,74 злотих/літр (49,9 грн).

У Малопольському воєводстві водії можуть придбати літр бензину А-95 у середньому за 7,86 злотих (50,7 грн), бензину А-98 – за 8,18 злотих (52,8 грн), дизпалива – за 7,64 злотих (49,3 грн).

Дизель і автогаз трохи подешевшали: скільки коштує пальне на АЗС Польщі / 2 фотографии

Вартість пального в Україні

Ціни на пальне в Україні трохи зросли. Так, вартість бензину категорії А-95 станом на 18 червня зросла на 47 копійок і тепер в середньому становить 50,77 грн/л.

Водночас вартість бензину А-92 не змінилася і становить 51,50 грн/л.

Мінімально здорожчало дизельне пальне: його середня ціна тепер 56,62 грн/л.

Ціни на автогаз підскочили на 75 копійок і тепер в середньому по країні становлять 42,50 грн/л.

Джерело: AutoCentrum.pl

Фото: AutoCentrum.pl