Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ / Світові новини

Джонсон на саміті G7 вимагатиме від Франції та Німеччини більше зброї для України

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Борис Джонсон
Фото: Depositphotos

Сьогодні в замку Ельмау в німецькій Баварії відкривається триденний саміт G7, на якому прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон планує закликати Францію та Німеччину надати більше важкого озброєння для України.

Глава британського уряду також використає ці переговори та саміт НАТО, який відбудеться 28 червня в Мадриді, для узгодження більш жорстких дій щодо Росії.

Джонсон застеріг союзників від будь-яких спроб схиляння України до невигідних умов миру з країною-агресором.

Зараз дивляться

– Зараз не час відмовлятися від України, вони потребують підтримки і рішучості G7 більше, ніж будь-коли, – написав він у Twitter.

Британський лідер запевнив, що Лондон і надалі підтримуватиме Київ, тому що його безпека — це безпека всього світу.

 

Саміт G7 пройде 26-28 червня у Баварії, а саміт НАТО – у Мадриді 28-30 червня.

Читайте
РФ встигне "стерти з карти" країну, якщо діятиме чинна стратегія НАТО – прем'єр Естонії

Джерело: Independent

Теги: , , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка