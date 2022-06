Джонсон на саміті G7 вимагатиме від Франції та Німеччини більше зброї для України

Сьогодні в замку Ельмау в німецькій Баварії відкривається триденний саміт G7, на якому прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон планує закликати Францію та Німеччину надати більше важкого озброєння для України.

Глава британського уряду також використає ці переговори та саміт НАТО, який відбудеться 28 червня в Мадриді, для узгодження більш жорстких дій щодо Росії.

Джонсон застеріг союзників від будь-яких спроб схиляння України до невигідних умов миру з країною-агресором.

Британський лідер запевнив, що Лондон і надалі підтримуватиме Київ, тому що його безпека — це безпека всього світу.

Now is not the time to give up on Ukraine, they need the support and resolve of the @G7 more than ever.

The UK will continue to back Ukraine every step of the way, because we know that their security is our security, and their freedom is our freedom. pic.twitter.com/hXJ4jhCN1I

— Boris Johnson (@BorisJohnson) June 26, 2022