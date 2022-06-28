Червень, 28 в 19:10

Військовий конфлікт Росії може перекинутися на територію інших країн Європи.

Про це заявив міністр оборони Великобританії Бен Воллес під час виступу на конференції Королівського інституту сухопутних військ у Лондоні.

Міністр Уоллес закликав до збільшення інвестицій у збройні сили Великобританії, попередивши, що існує “реальний ризик” того, що Росія може “ополчитися” проти Великобританії та її європейських союзників.

Зараз дивляться

– Зараз Росія є найпрямішою та найактуальнішою загрозою для Європи, наших союзників та наших берегів (Великобританії, – Ред.). Я серйозно говорю, що існує реальна небезпека того, що Росія нападе на інші території Європи. У наші дні ракет далекого радіусу дії та скритності (мається на увазі системи маскування, – Ред.) відстань не є захистом, – сказав Бен Воллес.

Він зазначив, що якщо раніше уряди реагували через можливі загрози у сфері охорони здоров’я, то “вони мають реагувати і тоді, коли зростає загроза самій безпеці, яка лежить в основі нашого способу життя”.

Бен Уоллес підкреслив, що інвестиції у сферу оборони Великобританії мають продовжувати зростати, поки не стало занадто пізно для боротьби з загрозою, що відроджується, “і уроками, отриманими в Україні”.

– Настав час мобілізуватися, бути готовим та відповідати актуальним викликам, – сказав він.

Раніше новий глава британської армії, генерал Патрік Сандерс, заявив, що Великобританія та її союзники по НАТО мають бути “беззастережно готові боротися”, якщо Росія нападе на будь-яку з їхніх територій.

Виступаючи на тому ж заході, Патрік Сандерс сказав, що Росія, швидше за все, вийде із конфлікту в Україні як ще більша загроза європейській безпеці.

– Ми маємо зупинити захоплення Росією території, а не очікувати, що у відповідь на захоплення території буде відкладений контрнаступ, – сказав він.

Він додав, що Великобританія перебуває зараз в історичний період, схожий на 1937 рік.

– Це наш 1937-й. Ми не на війні. Але ми маємо діяти швидко, щоб не опинитися на війні через нездатність стримати територіальну експансію, – сказав Патрік Сандерс.

Раніше прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що час саміту G7, який проходив 26-28 червня, мав намір закликати Францію та Німеччину надати більше важкого озброєння для України.

Джерела: Sky News, Pa Media