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Британія запровадила санкції проти російського олігарха Потаніна та родички Путіна

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Санкції проти РФ
Фото: Dreamstime

Британський уряд 29 червня оголосив про нові санкції проти Росії через вторгнення в Україну. У цьому списку олігарх Володимир Потанін – друга найбагатша людини в РФ, власник великого конгломерату Інтеррос.

Потанін продовжує накопичувати багатства, підтримуючи режим Путіна. Він придбав Росбанк і акції Тинькофф Банку уже після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Під санкції також потрапила Анна Цивілєва – двоюрідна племінниця Путіна, дружина губернатора Кемеровської області Сергія Цивілєва. Їй належить одна з найбільших вугільних компаній Росії – АТ Kolmar Group. Тепер вона теж під санкціями.

Зараз дивляться

– Поки Путін продовжує свою огидну атаку на Україну, ми будемо використовувати санкції, щоб послабити російську військову машину. Сьогоднішні санкції показують, що нічого і нікого не виключають, зокрема й найближче оточення Путіна, – наголосив речник британського уряду.

Нові обмежувальні заходи торкнуться також групи російських фізичний і юридичних осіб, які причетні до репресій цивільного населення та підтримки режиму Асада в Сирії.

Таким чином росіяни втрачають доступ до трастових послуг у Великій Британії.

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Джерело: GOV.UK

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