Кулеба обговорив з главою МЗС Ірану ракетні обстріли Росії з Каспійського моря

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив з главою МЗС Ірану ракетні обстріли Росії. Він наголосив, що РФ порушує Конвенцію про статус Каспійського моря.

– Розмовляв із главою МЗС Ірану Хосейном Аміром Абдоллахіаном, який повідомив мені про останні контакти Ірану з Росією. Ми обмінялися думками з широкого кола двосторонніх питань.

Я наголосив, що Росія порушує Конвенцію про статус Каспійського моря, обстрілюючи Україну ракетами з цього регіону, – повідомив міністр закордонних справ України.