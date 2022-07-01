Кулеба обговорив з главою МЗС Ірану ракетні обстріли Росії з Каспійського моря
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив з главою МЗС Ірану ракетні обстріли Росії. Він наголосив, що РФ порушує Конвенцію про статус Каспійського моря.
– Розмовляв із главою МЗС Ірану Хосейном Аміром Абдоллахіаном, який повідомив мені про останні контакти Ірану з Росією. Ми обмінялися думками з широкого кола двосторонніх питань.
Я наголосив, що Росія порушує Конвенцію про статус Каспійського моря, обстрілюючи Україну ракетами з цього регіону, – повідомив міністр закордонних справ України.
Кулеба наголосив, що Росія порушує Конвенцію про статус Каспійського моря 2018 року, яка визначила його як зону миру. Використання цього регіону для актів агресії РФ є неповагою до інших країн регіону та підриває регіональну безпеку, вважає глава МЗС України.