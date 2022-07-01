Липень, 01 в 18:12

Міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто вважає, що в Європі поза межами України можлива війна.

Про це він заявив телеканалу CNN.

Так, на запитання кореспондента CNN Джима Скіутто міністр закордонних справ відповів ствердно, наголосивши, що саме тому Фінляндія підтримує Україну.

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– Звісно, ​​це можливо. Ось чому зараз так важливо підтримувати Україну, – сказав Хаавісто.

На питання, чи може Україна виграти війну, Хаавісто сказав:

– Вони можуть зберегти ситуацію, і в цьому сенсі можуть виграти цю битву. Я думаю, що вони, звісно, ​​морально на висоті. Вони дуже згуртовані.

Хаавісто додав, що українцям дуже потрібна підтримка.

Нагадаємо, на саміті НАТО в Мадриді Швеція та Фінляндія, яка десятиліттями зберігала нейтралітет, отримали офіційне запрошення вступити до Альянсу.