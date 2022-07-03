Лукашенко заявив, що “давно визначив” участь Білорусі у війні РФ проти України

Липень, 03 в 16:23

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що участь Мінська у російській війні в Україні “була визначена” ним “давно”.

Про це він, називаючи війну за кремлівською методичкою “спецоперацією”, заявив у неділю, 3 липня, під час церемонії покладання вінка у меморіальному комплексі Курган Слави з нагоди Дня незалежності Білорусі.

За словами Лукашенка, у союзі Білорусі та Росії вже давно створена єдина армія. Та запевнив, що білоруси залишатимуться на боці Росії, яку білоруський диктатор називає “братньою”.

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— Ми – єдина країна, яка підтримує Росію у цій боротьбі. А скільки країн з того боку? Майже пів сотні, що фактично воюють проти Росії в Україні. Щось не складається баланс. І взагалі ті, хто нам дорікає, ви що, не знали, що у нас найтісніший союз із РФ? – сказав він.

Далі Лукашенко заявив, що будує разом із Росією “єдину, потужну та незалежну державу”, в якій вже давно створено єдину армію. Він також заявив, що Білорусь “була і буде з Росією”, а участь Мінська у війні була визначена ним давно.

При цьому напередодні Лукашенко заявив, що кілька днів тому білоруські комплекси ППО начебто перехопили українські ракети. Також він звинуватив Україна у “провокації” білоруських збройні сили.

З перших днів повномасштабної війни в Україні Білорусь надала свою територію для російських військ, зокрема літаки терористів щотижня завдають ракетних ударів по мирних українських містах.

Раніше голова Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що чутки про ймовірний напад Білорусі на Україну є черговою спекуляцією російської пропаганди, але ЗСУ готові до такого сценарію.