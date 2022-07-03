Липень, 02 в 21:59

Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко під час урочистого зібрання з нагоди Дня незалежності заявив, що начебто кілька днів тому білоруські комплекси ППО перехопили українські ракети.

Про це повідомляє інформаційне агентство БелТА.

За його словами, Україна “провокує” білоруські збройні сили.

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– Мушу вам доповісти: три дні тому, може, трохи більше, з території України намагалися завдати удару по військових об’єктах на території Білорусі. Але, дякувати Богу, протиповітряними комплексами Панцир вдалося перехопити всі ракети, які пустили Збройні сили України, — сказав самопроголошений президент Олександр Лукашенко.

При цьому він “присягнув”, що жоден солдат Білорусі на території України не воює.

А ще Лукашенко розповів історію про те, як “в Україні узяли в полон кілька десятків білоруських далекобійників”. За його словами, автомобілі у водіїв відібрали, а двоє людей загинули.

– А потім сказали, що це були бомбардування росіян, і вони загинули. Вирізали у загиблих людей з трупів органи, щоб не було видно, що вони застрелили. Але наші розібралися. Це націоналізм? Чи це нацизм? Це фашизм, – сказав Лукашенко.

А ще він запевнив, що білоруським спецслужбам вдалося звільнити водіїв.

Також Лукашенко заявив, що “наказав взяти під приціл центри ухвалення рішень проти Мінська”.

– Хочу попередити “яструбів” і сказати вам відверто: трохи менш як місяць тому мною відданий наказ підрозділам збройних сил взяти під приціл, як зараз можна говорити, центри прийняття рішень у ваших столицях з усіма наслідками, – сказав “президент” Білорусі.

Він попередив, що у разі удару по Гомелю, Мозирському нафтопереробному заводу, аеропорту, аеродрому в місті Лунінець чи Брест, “відповідь буде миттєва”.

– Миттєвий просто, за одну секунду! Чим відповісти у нас є, – пригрозив Лукашенко.

Нагадаємо, що з перших днів повномасштабної війни в Україні Білорусь надала свою територію для російських військ, зокрема літаки терористів щотижня завдають ракетних ударів по мирних українських містах.

Раніше голова Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що чутки про ймовірний напад Білорусі на Україну є черговою спекуляцією російської пропаганди, але ЗСУ готові до такого сценарію.

Військовий експерт Олег Жданов пояснив, що вторгнення з боку Білорусі стане можливим не раніше серпня.