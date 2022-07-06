Індія та Китай купили у РФ навесні енергоресурсів на $24 млрд – Bloomberg

Липень, 06 в 20:05

Росія заробила $24 млрд від продажу енергії у Китай та Індію лише за три місяці після того, як Кремль розв’язав повномасштабну війну в Україні. Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Китай за російську нафту, газ та вугілля заплатив $18,9 млрд за три місяці до кінця травня. Така сума удвічі перевищує плату Пекіном за російську енергетику роком раніше.

Тим часом Індія витратила $5,1 млрд за той самий період, що більш ніж у п’ять разів перевищує суму минулого року.

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Таким чином, РФ, порівняно з аналогічним періодом 2021 року, збільшила експорт енергоресурсів до Індії та Китаю на $13 млрд.

— Китай вже купує практично все, що Росія може експортувати через трубопроводи та тихоокеанські порти, — сказав Лаурі Міллівірта, провідний аналітик Центру досліджень енергетики та чистого повітря, який відстежує російські енергетичні потоки з початку війни.

А Індія, зазначив він, була основним покупцем вантажів з Атлантики, які Європі більше не потрібні.

Міллівірт зазначає, що “цей розгул навряд чи закінчиться найближчим часом”, враховуючи різкі знижки, якими Росія заманює покупців.

Згідно з дослідженням Міллівірта, Китай та Індія все ще поступаються Європі як блоку за загальним обсягом продажів цього року. Але закупівлі в Європі продовжуватимуть скорочуватися, оскільки набудуть чинності заборони на імпорт вугілля та нафти, а Росія припинить постачання газу деяким покупцям в Європі.

Китай є найбільшим у світі імпортером енергії та має спеціальні трубопроводи для сибірської нафти та газу. Щодо Індії, то вона не має сухопутного кордону з Росією, а її порти – надто далеко для економічно ефективного судноплавства. Водночас, Делі витратило $8,8 млрд на імпорт нафти та вугілля з 24 лютого по 30 червня, що перевищує виділену суму на всі товари з РФ у 2021 році.

31 травня Європейський Союз в межах чергового пакету санкцій ухвалив рішення заблокувати весь імпорт російської нафти, що надходить морем, до кінця 2022 року. Загалом ці плани мають скоротити імпорт нафти, яка надходить з Росії трубопроводами і морським шляхом, на 90%.