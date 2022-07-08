Стане для Кремля болючим: екскомандувач НАТО закликав Україну вдарити по Керченському мосту

Липень, 08 в 15:05

Ракетний удар по мосту через Керченську протоку, який тимчасово перебуває під контролем Росії, може стати для Кремля вкрай болючим. Про це заявив головнокомандувач НАТО в Європі (2013-2016 рр.), який зараз є консультантом адміністрації президента США з військових питань, генерал Філіп Брідлав.

– Атака на міст буде виправданою з огляду на агресію Росії проти України з усіх боків. Міст – законна ціль, – вважає екскомандувач НАТО.

За його словами, російська армія значно збільшила сили протиповітряної оборони на західній частині Кримського півострова. Колишній командувач НАТО не здивований підвищеною увагою Кремля до мосту, тому що він є важливим стратегічним об’єктом.

– Захід передав Україні дозвукові крилаті ракети Гарпун з дальністю дії до 320 км. Російські війська мають всі підстави турбуватися, що Україна може атакувати міст, – вважає Брідлав.

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