Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Надзвичайні події

Росія намагається вдарити ракетами по узбережжю з людьми в Одеській області

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Росія намагається вдарити ракетами по узбережжю з людьми в Одеській області
Фото: Depositphotos

З російського літака Су-30 з боку Чорного моря по Одеській області випустили крилату ракету типу Х-31, яка розірвалась над морем на шляху до узбережжя.

За даними Оперативного командування Південь, ворог може змінити тактику та спробувати завдати масових осколкових уражень у місцях великих скупчень людей у прибережній зоні.

Зараз дивляться

Російська армія вдарила з реактивної системи залпового вогню Смерч по виробничій інфраструктурі Миколаєва. Ворог використав понад десяток заборонених касетних та фугасних снарядів.

Корабельне угруповання флоту Росії залишається без змін – чотири надводних, два підводних ракетоносії, три великі десантні кораблі продовжують тримати блокаду судноплавства та погрожувати застосуванням 40 крилатих ракет по всій території України.

Читайте
Організував вторгнення у три області України: генерал-полковнику РФ повідомили про підозру

Теги: , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка