Росія намагається вдарити ракетами по узбережжю з людьми в Одеській області

Липень, 08 в 14:24

З російського літака Су-30 з боку Чорного моря по Одеській області випустили крилату ракету типу Х-31, яка розірвалась над морем на шляху до узбережжя.

За даними Оперативного командування Південь, ворог може змінити тактику та спробувати завдати масових осколкових уражень у місцях великих скупчень людей у прибережній зоні.

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Російська армія вдарила з реактивної системи залпового вогню Смерч по виробничій інфраструктурі Миколаєва. Ворог використав понад десяток заборонених касетних та фугасних снарядів.

Корабельне угруповання флоту Росії залишається без змін – чотири надводних, два підводних ракетоносії, три великі десантні кораблі продовжують тримати блокаду судноплавства та погрожувати застосуванням 40 крилатих ракет по всій території України.