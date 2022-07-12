Ціни на бензин продовжують падати: вартість пального на АЗС у Польщі

Липень, 12 в 12:17

У вівторок, 11 липня, на автозаправних станціях (АЗС) Польщі ціни на бензин знизились.

Зокрема, бензин А-95 можна в середньому придбати за 7,43 злотих/літр (45.62 грн за курсом Національного банку України станом на 12 липня). Напередодні середня ціна на цей вид пального становила 7,60 злотих/літр.

Зовсім трішки знизилася вартість бензину марки А-98 – до 8,09 зл/літр (49.67 грн за курсом НБУ) проти 8,10 зл/літр раніше.

Зараз дивляться

Дизельне паливо на території Польщі коштує 7,53 злотих за літр (46.23 грн). А за літр преміального дизеля потрібно заплатити 7,79 злотих (47.83 грн).

Середня вартість літра автогазу (LPG) оцінюється у 3,38 злотих (20.75 грн).

Ціни на пальне варіюються залежно від воєводства та мережі АЗС. Наприклад, найнижча ціна на бензин марки А-95 сьогодні у Підляському воєводстві – 6.10 злотих за літр (37.45 грн), а бензин А-98 у Подкарпатському воєводстві – по 7,49 злотих/літр (45.98 грн).

Середні ціни на дизпаливо коливаються від 7,40 злотих/літр (45.43 грн) у Великопольському воєводстві до 7,71 злотих/літр (47.33 грн) у Любуському воєводстві.

Вартість пального в Україні

Вартість пального на українських АЗС 12 липня не змінилася і залишається стабільною вже другий день поспіль. Так, бензин категорії А-95 в середньому можна придбати за 50,61 грн/л.

Вартість бензину категорії А-92 на українських АЗС коливається в межах 49,50 грн/л. Середня ціна дизельного пального становить 56,40 грн/л.

Джерело: AutoCentrum.pl