Липень, 06 в 15:04

У середу, 6 липня, на автозаправних станціях (АЗС) Польщі знизились ціни на бензин, дизельне паливо та автогаз.

Зокрема, бензин А-95 можна в середньому придбати за 7,60 злотих/літр (48,26 грн за курсом Національного банку України станом на 6 липня). Напередодні середня ціна на цей вид пального становила 7,62 злотих/літр.

Також знизилася вартість бензину марки А-98 – до 8,10 злотих/літр (51,4 грн за курсом НБУ) проти 8,21 злотих/літр днем раніше.

Зараз дивляться

Середня ціна літру дизпалива знизилася до 7,71 злотих/літр (48,9 грн), тоді як напередодні дизель коштував 7,80 злотих/літр.

За преміальне дизпаливо водіям в Польщі сьогодні доведеться заплатити 7,76 злотих/літр (49,2 грн). У вівторок літр цього палива коштував 7,79 злотих.

Середня вартість автогазу (LPG) становить 3,40 злотих/літр (21,59 грн). Напередодні автогаз у середньому коштував 3,44 злотих/літр.

Ціни на паливо на АЗС Польщі відрізняються, залежно від воєводства. Наприклад, середні ціни на бензин А-95 сьогодні найнижчі в Лодзинському воєводстві (7,35 злотих/літр, або 46,6 грн), а найвищі – в Підляському воєводстві (7,78 злотих/літр, або 49,4 грн).

Середня вартість бензину марки А-98 найнижча в Підляському воєводстві (7,16 злотих/літр, або 45,4 грн), а найвища – в Лодзинському воєводстві (8,42 злотих/літр, або 53,4 грн).

Середні ціни на дизпаливо коливаються від 7,29 злотих/літр (46,2 грн) у Люблінському воєводстві до 8,59 злотих/літр (54,5 грн) у Свентокшишському воєводстві.

Вартість пального в Україні

Ціни на паливо в Україні 6 липня дещо змінилися. Так, середня ціна бензину А-95 становить 50,64 грн/л, дизельного пального – 56,49 грн/л, автогазу – 37,78 грн/л.

Бензин А-92 у середньому можна купити за 50,30 грн/л. Водночас бензин А-95+ коштує 52,17 грн за літр.

Джерело: AutoCentrum.pl

Фото: AutoCentrum.pl