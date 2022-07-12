Липень, 12 в 8:18

Євро впав до 20-річного мінімуму та зрівнялася з доларом. Станом на 12 липня (4.45) обмінний курс євро та долара становить 1:1. Але за курсом НБУ 100 доларів все ще дорівнює 98,5 євро.

Видання Reuters зазначає, що падіння євро до 20-річного мінімуму пов’язане зі зупинкою Північного потоку-1.

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Наразі російський газ не постачають в Німеччину, оскільки трубопровід нібито перебуває на щорічному техобслуговуванні впродовж 10 днів.

Інвестори стурбовані, що ремонт газопроводу Nord Stream 1 може затягнутися через вторгнення Росії в Україну, а це ще більше обмежить постачання блакитного палива в Європу.

Водночас американська валюта зміцнює позиції, а експерти прогнозують, що Федеральна резервна система США буде підвищувати ставки швидше. У зв’язку з цим, курс долара зріс на 1% щодо шести основних валют і досягнув індексу 108,14. Це найвищий показник від жовтня 2002 року.

Стратег Societe Generale Кеннет Брукс стверджує, що євро, швидше за все, зміцниться тільки після того, як покращиться Європейська економічна перспектива і якщо можливості для агресивного підвищення процентної ставки в США ослабнуть.

За словами американських аналітиків, найпесимістичніший прогноз для євро – що він у липні наблизиться до 0,95 долара.

Нагадаємо, що востаннє паритет євро та долара, іншими словами – обмінний курс 1:1, фіксувався восени 2002 року. З того часу єдина європейська валюта незмінно коштувала дорожче від грошової одиниці США.

Так, у 2008, коли в Сполучених Штатах назрівала фінансова криза, за 1 євро давали 1 долар і майже 60 американських центів, потім котирування кілька років коливалися в діапазоні 1,30-1,50, а останніми роками вони знаходилися приблизно на рівні 1,15-1,25.