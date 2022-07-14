Зернові переговори: сторони домовились про створення координаційного центру у Стамбулі

Липень, 13 в 21:20

У Стамбулі 13 липня відбулися переговори делегацій України, Туреччини, Росії та представників ООН для вирішення питання щодо розблокування експорту українського зерна морськими шляхами.

Конкретних домовленостей поки що немає, лише створили координаційний центр у Стамбулі, повідомив глава Міноборони Туреччини Хулусі Акара.

– За результатами зустрічі, що відбулася у позитивній та конструктивній атмосфері, були узгоджені основні технічні питання, такі як створення координаційного центру у Стамбулі, де будуть присутні представники всіх сторін, спільний контроль у портах виходу та прибуття, забезпечення безпеки мореплавання на шляхах відправлення, – уточнив він.

За його словами, наступного тижня українська та російська делегації знову зустрінуться у Туреччині. На цій зустрічі будуть узгоджені всі деталі.

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Генсек ООН Антоніу Гутерреш побачив критично важливий крок на переговорах у Стамбулі щодо експорту зерна, про що він заявив на брифінгу.

Він наголосив, що більше технічної роботи буде необхідно, щоб матеріалізувати цей прогрес, але імпульс очевидний.

Раніше глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна готова до експорту зерна на міжнародний ринок, а переговори про розблокування постачання наразі на фінальній стадії.

За його словами, необхідно вирішити питання безпеки, пов’язані із позицією Росії.

Джерело: Міноборони Туреччини