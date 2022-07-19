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Представники бурятів, ерзя і татар просять Байдена допомогти їхнім народам вийти зі складу РФ

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Джо Байден
Фото: Getty Images

Ліга вільних націй, яка об’єднала представників “поневолених Кремлем народів”, звернулася до президента США Джо Байдена. Вони просять його допомогти їхнім народам вийти зі складу РФ.

– Через візит президента Байдена на Близький Схід, і, ймовірно, у зв’язку з російським вторгненням в Україну, традиційно на галявині біля Білого дому, що відкриває Тиждень поневолених народів, не відбувся. Однак ми все одно вирішили приїхати до Вашингтона, оскільки важливо заявити про нашу позицію та позбавити монополії Москву, яка претендує виступати від імені наших країн. Ми не хочемо відповідати за воєнні злочини Кремля, – наголосив представник угро-фінського народу ерзя Віталій Ромашкін.

20 липня представники бурятів, ерзя і татар планують провести онлайн пресконференцію з учасниками інших національних рухів, які входять до Ліги вільних націй. З 23 липня вони планують вийти на мітинги у різних країнах світу, щоб заявити про своє право на самовизначення.

– Ми в тому ж становищі, що й Україна, Естонія, Литва чи Латвія 40 років тому. Ми добиватимемося деколонізації та у цій боротьбі нам необхідна підтримка розвинених демократичних країн, – зазначив татарський політичний емігрант Іршат Хабі.

Ліга вільних націй – це об’єднання башкирського, бурятського, інгерманландського, козачого, калмицького, татарського та ерзянського національних рухів, які хочуть вийти зі складу Росії.

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Джерело: Idel.Реалії

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