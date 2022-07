Липень, 19 в 13:17

Європейський Союз розпочинає переговори з Албанією та Північною Македонією про вступ цих країн до складу ЄС.

Про це оголосила сьогодні очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн за підсумками зустрічі з прем’єром Албанії Еді Рамою та головою уряду Північної Македонії Дімітаром Ковачевскі, які прибули до Брюсселя.

Вона назвала початок переговорів “історичним моментом”.

– Який історичний момент. Сьогодні Албанія та Північна Македонія відкривають переговори про вступ до Європейського Союзу… Це ваш успіх та успіх ваших громадян. Ви та ваші громадяни так важко працювали, щоб потрапити сюди. Ви продемонстрували таку непохитну відданість нашим цінностям. Ви продемонстрували стійкість. Ви зберегли віру в процес вступу. Ви зміцнили верховенство права. Ви боролися з корупцією. У вас є вільні ЗМІ. У вас є громадянські суспільства. Ви провели незліченну кількість реформ і модернізували свої економіки. Ви внесли всі ці зміни не лише тому, що вони були необхідні на вашому шляху до Євросоюзу, а перш за все тому, що вони корисні для ваших країн. І вони вже забезпечують кращу якість життя для ваших людей, – наголосила фон дер Ляєн.

Вона додала, що Єврокомісія підтримувала Албанію та Північну Македонію на шляху до ЄС та продовжить це робити.

За словами Урсули фон дер Ляєн, надалі процес відбуватиметься за такими трьома напрямками:

• Відсьогодні Єврокомісія, переговорні групи з Албанії та Північної Македонії розпочнуть роботу. Вона, зокрема, стосуватиметься правової системи ЄС, що дасть змогу цим двом країнам ознайомитися з правами та обов’язками Євросоюзу.

• Відбуватиметься подальше зближення Албанії та Північної Македонії в ключових сферах.

• Очікується приплив інвестицій, будуть покращені торговельні зв’язки між ЄС та зазначеними двома державами.

– Відбуватиметься більш тісна співпраця у ключових галузях, таких як, наприклад, енергетика чи транспорт. Ви максимізуєте використання та вплив фінансування ЄС. Це означає нові робочі місця, нові можливості бізнесу. Це те, чого ваші громадяни так довго чекали і так наполегливо працювали, і це те, на що вони заслуговують, – пояснила голова Єврокомісії.

Дімітар Ковачевскі, своєю чергою, написав у Twitter, що Північна Македонія після 17 років очікування нарешті розпочинає переговори про вступ до Євросоюзу.

– Ми відкриваємо нові перспективи для держави та громадян і повільно, але впевнено входимо до великої європейської родини, – зазначив він.

Напередодні Петр Фіала, прем’єр-міністр Чехії, яка зараз головує в Євросоюзі, повідомив, що Рада ЄС погодилася розпочати переговори з Албанією і Північною Македонією про вступ до складу Євросоюзу

– Рада ЄС під головуванням Чехії щойно погодилася відкрити переговори про вступ з Албанією і Північною Македонією. Ми зробили ще один важливий крок до зближення Західних Балкан із ЄС, – наголосив Фіала в своєму Twitter.

Варто зазначити, що Албанія подала заявку на членство в Євросоюзі 28 квітня 2009 року. А з червня 2014 року ця країна є офіційним кандидатом на вступ.

Північна Македонія подала заявку на вступ до ЄС у 2004 році, а наступного року стала кандидатом.

Як відомо, 23 червня в Брюсселі всі країни-члени Євросоюзу підтримали надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС. Водночас в Єврокомісії наголосили, що перед початком переговорів про членство наша держава повинна виконати “домашнє завдання” (загалом визначено сім блоків питань).

