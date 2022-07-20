Липень, 20 в 14:41

Ціни на автозаправних станціях Польщі 20 липня дещо змінилися. Зокрема, трохи здешевшав бензин марки А-98.

Він в середньому коштує 8,07 злотих за літр (50,84 грн за курсом Національного банку України станом на 20 липня).

Також трохи знизилася середня вартість бензину марки А-95 – до 7,35 злотих за літр (46,30 грн) з 7,37 злотих/літр днем раніше.

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Дещо зросла вартість дизельного пального: сьогодні на польських АЗС літр у середньому коштує 7,55 злотих (47,56 грн). Напередодні середні ціни на це пальне становили 7,54 злотих/літр.

Фото: AutoCentrum.pl

Преміальний дизель 20 липня в середньому коштує також 7,55 злотих/літр (47,56 грн за курсом НБУ) в порівнянні з 7,57 злотих/літр 19 липня.

Середня вартість автогазу (LPG) за добу мінімально зросла і становить 3,37 злотих/літр (21,23 грн).

Тим часом ціни на пальне в Україні 20 липня впали. Найбільше здешевшав автогаз і дизель. Скільки коштує бензин, дизель та автогаз в Україні – дивіться у нашому матеріалі.

Джерело: AutoCentrum.pl