Романтично-комедійний серіал Емілі в Парижі (Emily in Paris) добігає кінця. Стрімінгова платформа Netflix офіційно оголосила, що майбутній шостий сезон стане для хітового проєкту останнім.

Наразі команда вже працює над новими епізодами. Зйомки фінального сезону проходять у Греції. Про продовження серіалу на шостий сезон Netflix повідомив ще в січні, однак лише тепер стало відомо, що він стане завершальним.

Творець серіалу Даррен Стар прокоментував завершення історії Емілі, зазначивши, що робота над проєктом стала для нього особливим досвідом.

— Створення Емілі в Парижі з цією надзвичайною командою було подорожжю всього життя. Напередодні фінального сезону я безмежно вдячний Netflix, Paramount і, найголовніше, нашим фанатам, які пройшли цей неймовірний шлях разом із нами. Ми з нетерпінням чекаємо можливості поділитися цією останньою главою. Дякуємо, що дозволили нам стати частиною вашого життя, надихали на подорожі та любов до Парижа. У нас завжди залишиться Емілі в Парижі! — заявив Даррен Стар.

Виконавиця головної ролі Лілі Коллінз також звернулася до шанувальників у спеціальному відео.

За словами акторки, шостий сезон поєднає все те, за що глядачі полюбили серіал. Вона додала, що вся команда зараз працює над тим, щоб зробити фінальний сезон особливим.

Успіх Емілі в Парижі та акторський склад

Серіал розповідає про маркетологиню Емілі Купер із Чикаго, яка несподівано отримує роботу у Франції та переїжджає до Парижа. Її нове життя супроводжується пригодами, викликами, роботою, дружбою та романтичними стосунками.

Проєкт став одним із найуспішніших серіалів Netflix. Сумарно перші пʼять сезонів провели 32 тижні у глобальному топ-10 англомовних серіалів платформи, а також очолювали рейтинги у 90 країнах.

У фінальному сезоні глядачі знову побачать Філіппін Леруа-Больє, Ешлі Парк, Лукаса Браво, Семюела Арнольда, Бруно Гуері, Вільяма Абаді, Люсьєна Лавісконта та інших акторів.

Джерело : Variety

