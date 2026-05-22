Українські безпілотники могли декілька разів у травні влітати в порожні нафтові резервуари на території Латвії через збій в роботі технології штучного інтелекту (ШІ).

Таку думку висловив очільник Центру компетенцій безпілотних систем у ЗС Латвії Модріс Кайрішс в коментарі виданню LSM.

Падіння українських дронів у Латвії: що відомо

Модріс Кайрішс зауважив, що факт того, що безпілотники падали кілька разів в одному місці, може вказувати на те, що в їхній базі присутні технології ШІ, які переплутали латвійські нафтосховища із російськими.

– Дрони, які літають на велику відстань, мають технології штучного інтелекту. Вони шукають цілі, які попередньо запрограмовані в безпілотниках. Тому, можливо, вони врізалися в бочки нафтового термінала, які візуально схожі на цілі на території Росії, – пояснив він.

Журналісти уточнили, що також українські дрони збиваються з курсу й потрапляють на територію країн Балтії, зокрема й Латвії, через збої в роботі GPS та російські засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ), які змінюють сигнал безпілотника і його курс.

Нагадаємо, у п’яти районах Латвії вранці 17 травня оголошували повітряну загрозу через безпілотник, який порушив повітряний простір країни.

Раніше інциденти з БпЛА спричинили політичну кризу у Латвії.

Після падіння двох дронів поблизу нафтових резервуарів прем’єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня заявила, що системи захисту не були залучені вчасно, а оборонний сектор не зміг гарантувати безпеку повітряного простору країни.

На цьому тлі міністр оборони Андріс Спрудс подав у відставку.

Пізніше, 14 травня, Евіка Сіліня також подала у відставку після того, як її партнер по коаліції – партія Прогресивні – відкликала підтримку уряду через рішення звільнити главу Міноборони.

