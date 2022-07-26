Липень, 26 в 15:48

Українці отримали можливість перетинати кордони Європи за польськими цифровими документами, доступними у мобільному додатку Diia.pl. Як додати документ у свій смартфон – далі у матеріалі Фактів ICTV.

Що потрібно

Якщо ви перетнули державні кордони України та Польщі після 24 лютого 2022 року, маєте призначений номер PESEL (польський аналог українського ідентифікаційного коду) з печаткою Osoba o statusie UKR, отримали логін та пароль до акаунту, тоді можете скористатися послугою.

Потрібно мати мобільний телефон з операційною системою Android (від версії 6.0) або iOS (від 13.0 та вище), а також безперебійний доступ до Wi-Fi або інтернету.

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Як додати документ у Diia.pl

Потрібно завантажити мобільний додаток mObywatel, доступний лише App Store та Google Play, запустити його та додати на головному екрані. Після цього з’явиться можливість ознайомитися з основною інформацією про програму, прийняти положення та політику конфіденційності.

Виконавши ці дії, потрібно ввести назву свого телефону. Для паролю, який треба ввести надалі, краще використати щонайменше вісім символів (вони мають містити хоча б одну велику та одну маленьку літери, одну цифру та один символ, наприклад, зірку чи решітку). Введіть підготовлений логін та пароль для довіреного профілю.

Підтвердження документів у цифровому додатку

Програма надішле на мобільний телефон повідомлення з одноразовим кодом доступу, який складатиметься з восьми символів. Його не потрібно розповідати чи надсилати іншим особам.

У додатку потрібно ввести код, надісланий на смартфон, у програму mObywatel. Через деякий час ваш документ автоматично підвантажить у мобільний додаток Diia.pl.

Якщо ж виникли проблеми або потрібно щось уточнити, тоді можна телефонувати за номером +48 22 182 22 51. Гаряча лінія доступна з понеділка до п’ятниці включно з 7.00 ранку до 18.00 вечора. За з’єднування може стягуватися плата, згідно з тарифами оператора.

Джерело: Уряд Польщі