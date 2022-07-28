Уряд Латвії підтримав збільшення військової підтримки України

Липень, 28 в 16:04

У четвер, 28 липня, уряд Латвії підтримав пропозицію Міністерства оборони щодо надання додаткової військової підтримки Україні.

Про це у Twitter повідомив міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс.

— Уряд Латвії підтримав ініціативу Міноборони Латвії щодо надання додаткової військової допомоги Україні, – написав він.

This morning Latvian government supported innitiative by the Latvian Ministry of Defence to provide additional military assistance to Ukraine!#StandWithUkraine️ Зараз дивляться — Artis Pabriks (@Pabriks) July 28, 2022

Про яку саме додаткову підтримку українцям йдеться – у Міністерстві не повідомляють.

У четвер вранці було скликано закрите позачергове засідання уряду для розгляду цього питання.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну уряд Латвії кілька разів на закритих засіданнях ухвалював рішення про надання різної допомоги українським Збройним силам.

Загалом Латвія надала Україні військову підтримку на суму понад €200 млн: зброю та індивідуальне спорядження, безпілотні літальні апарати, сухі пайки, боєприпаси, протитанкову зброю та зенітно-ракетні комплекси Stinger.