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Уряд Латвії підтримав збільшення військової підтримки України

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Латвія і Україна прапори
Фото: Unsplash

У четвер, 28 липня, уряд Латвії підтримав пропозицію Міністерства оборони щодо надання додаткової військової підтримки Україні.

Про це у Twitter повідомив міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс.

— Уряд Латвії підтримав ініціативу Міноборони Латвії щодо надання додаткової військової допомоги Україні, – написав він.

Про яку саме додаткову підтримку українцям йдеться – у Міністерстві не повідомляють.

У четвер вранці було скликано закрите позачергове засідання уряду для розгляду цього питання.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну уряд Латвії кілька разів на закритих засіданнях ухвалював рішення про надання різної допомоги українським Збройним силам.

Загалом Латвія надала Україні військову підтримку на суму понад €200 млн: зброю та індивідуальне спорядження, безпілотні літальні апарати, сухі пайки, боєприпаси, протитанкову зброю та зенітно-ракетні комплекси Stinger.

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