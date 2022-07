Уряд Латвії підтримав збільшення військової підтримки України

У четвер, 28 липня, уряд Латвії підтримав пропозицію Міністерства оборони щодо надання додаткової військової підтримки Україні.

Про це у Twitter повідомив міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс.

This morning Latvian government supported innitiative by the Latvian Ministry of Defence to provide additional military assistance to Ukraine!#StandWithUkraine️

— Artis Pabriks (@Pabriks) July 28, 2022