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Китай розпочав військові навчання у трьох акваторіях навколо Тайваню

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Китай розпочав військові навчання у трьох акваторіях навколо Тайваню
Фото: Факти ICTV

Китай розпочав військові навчання у трьох акваторіях навколо Тайваню. Найбільше зосередження техніки та особового складу спостерігається в акваторіях Південно-Китайського моря та у найближчій до Тайваню провінції – Фуцзянь.

Вʼїзд на територію деяких частин моря заборонено з 2 до 6 серпня. Саме в цей час до Тайбею прибула спікер Палати представників США Ненсі Пелосі.

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Військові навчання Китаю відбуваються у чотирьох районах Південно-Китайського моря, затоці Бохайвань, акваторіях провінцій Гуандун, Хайнань та Фуцзянь.

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