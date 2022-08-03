Китай розпочав військові навчання у трьох акваторіях навколо Тайваню
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Китай розпочав військові навчання у трьох акваторіях навколо Тайваню. Найбільше зосередження техніки та особового складу спостерігається в акваторіях Південно-Китайського моря та у найближчій до Тайваню провінції – Фуцзянь.
Вʼїзд на територію деяких частин моря заборонено з 2 до 6 серпня. Саме в цей час до Тайбею прибула спікер Палати представників США Ненсі Пелосі.
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Військові навчання Китаю відбуваються у чотирьох районах Південно-Китайського моря, затоці Бохайвань, акваторіях провінцій Гуандун, Хайнань та Фуцзянь.