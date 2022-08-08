Поліція Латвії більше не охоронятиме консульства РФ, їхні працівники небажані особи

Серпень, 08 в 16:25

Державна поліція Латвії більше не охоронятиме російські генеральні консульства у містах Даугавпілсі та Лієпаї. Про це повідомляє видання LSM.

Дипломатичних працівників цих російських консульств оголосили у Латвії небажаними особами.

У квітні вирішили відкликати згоду на роботу цих генконсульств, таким чином, закривши консульські представництва РФ. Всім співробітникам, яких видворили, потрібно було залишити країну до 30 квітня.

Зараз дивляться

Рішення ухвалили на знак солідарності з Україною.

На початку квітня очільник МЗС Латвії Едгар Рінкевич повідомив, що з огляду на військові злочини армії РФ в Україні Латвія звужує дипломатичні відносини з Росією, закривши її генеральні консульства в Даугавпілсі та Лієпаї. Тоді ж ухвалили рішення вислати 13 російських дипломатів. Ще у березні Латвія вислала трьох співробітників посольства Росії.

На початку серпня латвійське посольство у Росії на невизначений термін зупинило видачу для російських громадян віз.

Єдиним винятком для видачі візи є необхідність поїздки на похорон когось із близьких родичів.

Джерело: LSM