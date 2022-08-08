Поліція Латвії більше не охоронятиме консульства РФ, їхні працівники небажані особи
Державна поліція Латвії більше не охоронятиме російські генеральні консульства у містах Даугавпілсі та Лієпаї. Про це повідомляє видання LSM.
Дипломатичних працівників цих російських консульств оголосили у Латвії небажаними особами.
У квітні вирішили відкликати згоду на роботу цих генконсульств, таким чином, закривши консульські представництва РФ. Всім співробітникам, яких видворили, потрібно було залишити країну до 30 квітня.
Рішення ухвалили на знак солідарності з Україною.
На початку квітня очільник МЗС Латвії Едгар Рінкевич повідомив, що з огляду на військові злочини армії РФ в Україні Латвія звужує дипломатичні відносини з Росією, закривши її генеральні консульства в Даугавпілсі та Лієпаї. Тоді ж ухвалили рішення вислати 13 російських дипломатів. Ще у березні Латвія вислала трьох співробітників посольства Росії.
На початку серпня латвійське посольство у Росії на невизначений термін зупинило видачу для російських громадян віз.
Єдиним винятком для видачі візи є необхідність поїздки на похорон когось із близьких родичів.
Джерело: LSM