Російський вертоліт Мі-8 порушив повітряний простір Естонії – МЗС
Російський вертоліт Мі-8 без дозволу увійшов у повітряний простір на південному сході Естонії в районі прикордонного переходу Койдула.
– З точки зору Естонії, це дуже серйозний і сумний випадок, який аж ніяк не прийнятний, – зазначається в заяві МЗС Естонії.
У зв’язку з інцидентом в МЗС Естонії викликали посла Росії для висловлення протесту і вручення ноти про порушення естонського повітряного кордону.
Представник відомства знову рішуче засудив агресію Росії в Україні. Там заявили, що Росія повинна поважати принципи національного суверенітету і територіальної цілісності й міжнародного права.
Раніше прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас виступила за припинення видачі туристичних віз громадянам Росії до країн Європейського Союзу.
Джерело: МЗС Естонії