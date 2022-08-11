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Російський вертоліт Мі-8 порушив повітряний простір Естонії – МЗС

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Естонія
Фото: Dreamstime

Російський вертоліт Мі-8 без дозволу увійшов у повітряний простір на південному сході Естонії в районі прикордонного переходу Койдула.

– З точки зору Естонії, це дуже серйозний і сумний випадок, який аж ніяк не прийнятний, – зазначається в заяві МЗС Естонії.

У зв’язку з інцидентом в МЗС Естонії викликали посла Росії для висловлення протесту і вручення ноти про порушення естонського повітряного кордону.

Представник відомства знову рішуче засудив агресію Росії в Україні. Там заявили, що Росія повинна поважати принципи національного суверенітету і територіальної цілісності й міжнародного права.

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Раніше прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас виступила за припинення видачі туристичних віз громадянам Росії до країн Європейського Союзу.

Джерело: МЗС Естонії

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