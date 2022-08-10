Серпень, 10 в 10:25

Речниця Білого дому Карін Жан-П’єр на брифінгу заявила, що США підтримують зусилля України із захисту свого суверенітету і територіальної цілісності, коментуючи серію вибухів на російській авіаційній базі в Криму (Новофедорівка).

Зокрема на запитання, чи вважають США Крим правомірною ціллю для ЗСУ, яким Пентагон надав зброю, вона відповіла:

– Ми продовжуватимемо забезпечувати, щоб Україна могла протистояти неспровокованій агресії Росії, і це – в центрі нашої уваги…Ми будемо продовжувати підтримувати Україну в їхній боротьбі за свою свободу, в їхній боротьбі за свій суверенітет проти брутального нападу з боку Росії.

Вибухи на російській авіабазі Саки у Новофедорівці (Крим) пролунали 9 серпня. Так звана влада окупованого півострова повідомила про одного загиблого та шістьох постраждалих.

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У Міноборони РФ причиною вибухів назвали детонацію авіаційних снарядів внаслідок порушення вимог пожежної безпеки.

Водночас у Міноборони України сказали, що не знають, чому сталися вибухи в Новофедорівці.