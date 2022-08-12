Серпень, 11 в 22:07

Близько 23.00 10 серпня на території Білорусі на військовому аеродромі Зябрівка пролунало кілька вибухів. На цьому аеродромі росіяни зберігали свою техніку, а ще звідти завдавали ударів по території України.

Факти ICTV зібрали все, що відомо зараз про інцидент.

Вісім спалахів

За інформацією очевидців та місцевих Telegram-каналів, на аеродромі зафіксували не менше восьми яскравих спалахів. Згодом опублікували відео вибухів.

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У Міноборони Білорусі заявили, що військовому особовому складу вдалося ліквідувати вогонь. Начебто обійшлося без постраждалих.

Що говорять у Білорусі?

Моніторингова група Беларуські Гаюн повідомляє, що внаслідок вибухів знищили танк Т-72 та близько 10 снарядів. Також вибухи могли знищити російський радіолокатор підсвічування та наведення (РПН) 92Н6Е, який допомагає зенітно-ракетним комплексам виявляти цілі та знищувати їх.

Якщо інформація є перевіреною, то як мінімум частина з дивізіону зенітно-ракетних комплексів С-400 Тріумф, які розташовані на аеродромі, тепер є недієздатними, йдеться в повідомленні моніторингової групи.

Також є інформація про постраждалих, але все це потребує офіційного підтвердження.

У Міноборони Білорусі опублікували заяву, в якій йдеться про те, що загорілася одна одиниця техніки. Це сталося нібито після заміни двигуна під час контрольного пробігу.

– 10 серпня близько 23 години під час контрольного пробігу однієї з одиниць техніки після проведеної заміни двигуна сталося її займання. Особовим складом своєчасно вжито заходів щодо гасіння. Постраждалих немає, – йшлося в офіційному повідомленні.

Журналістка опозиційного білоруського видання Зеркало зателефонувала на аеродром Зябрівка під виглядом місцевої мешканки. Але військові почали заперечувати якісь вибухи, і що у них все добре.

– Ніхто ні на кого не нападав. Менше новини читайте, у нас все гаразд. Ми займаємося стрибками з парашутом, якщо хочете – приїжджайте стрибати. Я можу вам розповісти лише про стрибки з парашутом, – розповіли на аеродромі.

Що кажуть в Україні?

Збройні сили України заперечують свою причетність до вибухів у Зябрівці, але наголосили на гарній роботі білоруських партизанів.

Спікер командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що білоруські партизани дуже хороші та розумні люди, які всіляко допомагають Україні боротися з російським окупантом.

— Ми знаємо, що вони надзвичайно добрі, розумні та кмітливі люди, які вже надзвичайно добре допомагають нашій державі, Збройним силам України. І ми лише дякуємо братському білоруському народу, який допоможе Україні перемогти окупантів та вигнати їх з нашої землі. І з вашої теж, – заявив Юрій Ігнат.

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що епідемію технічних аварій на військових аеродромах у Криму та Білорусі російським військовим слід розглядати як попередження згори.

– Забудьте про Україну, зніміть форму та йдіть, – зазначив він.

Епідемію технічних аварій на військових аеродромах у Криму та Білорусі ru-військовим варто розглядати як застереження згори: забудьте про Україну, зніміть форму та йдіть. Ані в окупованому Криму, ані в окупованій Білорусі ви не зможете почуватися в безпеці. Карма знайде всюди. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) August 11, 2022

Що могло спричинити вибухи?

Журналісти каналу Беларускі Гаюн припускають, що причинами вибухів могли бути:

нічні тренування ВПС та протиповітряної оборони зі стріляниною, але Міноборони Білорусі не говорить про це;

відпрацювання збивання безпілотників за допомогою ППО, але й про це мовчать білоруська влада;

удари по аеродрому з метою знищення ЗРК і ЗРПК, що там дислокуються;

помпаж авіадвигуна. Хоча, за даними журналістів, у Зябрівці немає літаків, у яких цей ефект міг би бути настільки яскраво виражений.

Що пишуть про вибух ЗМІ?

Журнал Defence Blog з посиланням на джерело у розвідці написав, що у Зябрівці вибухнула російська станція радіолокації (РПН) 92Н6.

Джерела: Міноборони Білорусі, Зеркало, Белсат ТВ, Defence Blog