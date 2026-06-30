Наталка Денисенко розповіла про реакцію сина на заручини та коли відбудеться весілля
- Наталка Денисенко зізналася, що найбільше зацікавило сина після заручин.
- Також акторка розкрила, коли збирається провести весілля.
- Ще навесні астрологині прогнозували Денисенко зміни в особистому житті.
Після новини про заручини українська акторка Наталка Денисенко відповіла на запитання підписників в Instagram.
Вона розповіла, як на освідчення відреагував її девʼятирічний син Андрійко, а також натякнула, коли планує зіграти весілля з коханим Юрієм Савранським.
Як син Денисенко відреагував на заручини
Фоловери поцікавилися, як її син поставився до новини, що мама знов виходить заміж. За словами Денисенко, Андрійко сприйняв це спокійно.
— Спокійно. Андрійко взагалі дуже стриманий в емоціях. Спитав, чи дорога каблучка. Він не зрозумів навіщо робити таку пропозицію, бо Юра і так вже мій чоловік. Синочок дуже звик до Юри, і він на нього дуже гарно впливає, — поділилася Наталка Денисенко.
Не оминули підписники й запитання про майбутнє весілля. Конкретної дати акторка поки не назвала, однак запевнила, що довго чекати не доведеться.
— Скоро. Бо у нас щільний графік, — відповіла Денисенко.
Також акторка показала скриншоти листування з астрологинями, які ще навесні прогнозували їй зміни в особистому житті.
В одному з повідомлень ішлося про можливий перехід стосунків на новий рівень цієї осені. За словами Наталки, тоді вона припускала, що може отримати пропозицію руки й серця, однак не очікувала, що це станеться вже наприкінці червня.
Нагадаємо, що про заручини Наталка Денисенко та Юрій Савранський повідомили 26 червня. Манекенник освідчився акторці під час їхнього відпочинку в турецькому Сіде біля храму Аполлона. Для обох цей шлюб стане другим.