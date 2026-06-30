Після новини про заручини українська акторка Наталка Денисенко відповіла на запитання підписників в Instagram.

Вона розповіла, як на освідчення відреагував її девʼятирічний син Андрійко, а також натякнула, коли планує зіграти весілля з коханим Юрієм Савранським.

Як син Денисенко відреагував на заручини

Фоловери поцікавилися, як її син поставився до новини, що мама знов виходить заміж. За словами Денисенко, Андрійко сприйняв це спокійно.

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— Спокійно. Андрійко взагалі дуже стриманий в емоціях. Спитав, чи дорога каблучка. Він не зрозумів навіщо робити таку пропозицію, бо Юра і так вже мій чоловік. Синочок дуже звик до Юри, і він на нього дуже гарно впливає, — поділилася Наталка Денисенко.

Не оминули підписники й запитання про майбутнє весілля. Конкретної дати акторка поки не назвала, однак запевнила, що довго чекати не доведеться.

— Скоро. Бо у нас щільний графік, — відповіла Денисенко.

Також акторка показала скриншоти листування з астрологинями, які ще навесні прогнозували їй зміни в особистому житті.

В одному з повідомлень ішлося про можливий перехід стосунків на новий рівень цієї осені. За словами Наталки, тоді вона припускала, що може отримати пропозицію руки й серця, однак не очікувала, що це станеться вже наприкінці червня.

Нагадаємо, що про заручини Наталка Денисенко та Юрій Савранський повідомили 26 червня. Манекенник освідчився акторці під час їхнього відпочинку в турецькому Сіде біля храму Аполлона. Для обох цей шлюб стане другим.

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