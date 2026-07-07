Прем’єр-міністр Канади Марк Карні повідомив про новий пакет оборонної допомоги Україні на суму близько 900 млн канадських доларів ($640 млн).

Про це Карні заявив під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у вівторок, 7 липня.

Новий пакет оборонної допомоги від Канади: що відомо

Президент України Володимир Зеленський на полях саміту НАТО в Анкарі провів зустріч із прем’єр-міністром Канади Марком Карні.

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Канадський прем’єр повідомив про новий пакет оборонної допомоги Україні на суму близько 900 млн канадських доларів.

За словами Карні, Канада продовжить робити внески до програми Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), а також підтримуватиме зміцнення української системи протиповітряної оборони та обороноздатності держави загалом.

– Канада оголосить про виділення близько 900 млн доларів на середньострокову оборонну підтримку України. Під середньостроковою я маю на увазі підтримку, яка буде надана протягом найближчих місяців, – розповів Карні.

За його словами, допомога передбачає постачання техніки, боєприпасів та інших необхідних засобів, а також надзвичайно важливу підтримку у сфері протиповітряної оборони.

Прем’єр-міністр Канади запевнив, що його країна й надалі підтримуватиме енергетичний сектор України.

Володимир Зеленський висловив вдячність Канаді за внесок до програми PURL та підтримку у зміцненні української протиповітряної оборони.

– Дякую за внесок до програми PURL. Зараз ми маємо найбільший дефіцит засобів ППО, і ми отримали великий пакет допомоги від Канади. Дуже вдячні за це, – сказав президент.

Зеленський розповів, що під час зустрічі сторони обговорили підтримку української енергетики, яка напередодні зими набуває особливої актуальності.

Що включає пакет допомоги від Канади

Як повідомили на сайті уряду Канади, новий пакет допомоги передбачає:

475 млн канадських доларів на закупівлю боєприпасів;

майже 400 млн канадських доларів на виробництво 35 броньованих машин канадського виробництва;

50 млн канадських доларів на постачання критично важливих технологій та інженерного обладнання.

Нагадаємо, у четверту річницю повномасштабного вторгнення Росії уряд Канади оголосив про виділення Україні 2 млрд канадських доларів ($1,4 млрд) на військову підтримку.

Військова допомога на суму $1,4 млрд, розрахована на 2026–2027 фінансові роки, має забезпечити Збройні сили необхідним обладнанням і ресурсами для захисту території країни.

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