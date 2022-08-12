Україна просить США запровадити санкції проти всіх російських банків

Серпень, 12 в 12:40

Україна закликає адміністрацію президента Джо Байдена накласти санкції на всі російські приватні банки, щоб допомогти покласти край здатності російського президента Володимира Путіна вести війну.

Про це в інтерв’ю Bloomberg заявила посол України у США Оксана Маркарова.

За словами Маркарової, уряд Володимира Зеленського хоче, щоб США додавали кілька банків на тиждень до свого списку фінансових установ під санкціями. Вона підкреслила, що передала запит Міністерству фінансів США.

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— Санкції такі ж важливі, як зброя, — сказала Маркарова.

Посол зазначила, що будь-який російський банк є законною мішенню для санкцій, оскільки всі вони фактично залучені до фінансування кампанії Путіна.

— Щойно один банк потрапляє під санкції, якийсь інший приватний банк раптово стає фінансистом промисловості чи військових, — сказала вона.

Маркарова заявила, що Україна також наполягає на тому, аби Державний департамент США включив росію до списку держав-спонсорів тероризму.

28 липня Сенат США одноголосно схвалив необов’язкову резолюцію, яка закликає держсекретаря Ентоні Блінкена визнати Росію державою – спонсором тероризму через її дії у Чечні, Грузії, Сирії та Україні.

У травні до обох палат Конгресу США із проханням визнати РФ країною – спонсором тероризму звернулася Верховна Рада. З таким же закликом до світової спільноти регулярно звертаються Володимир Зеленський і голова ОП Андрій Єрмак.