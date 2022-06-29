Червень, 29 в 0:25

Російську Федерацію необхідно визнати державою-терористом на міжнародному рівні.

Про це президент Володимир Зеленський заявив під час засідання Ради безпеки ООН 28 червня.

– Засідання Ради безпеки скликане після ударів по місту Кременчук. Але, по суті, засідання Радбезу можна взагалі не закривати: його можна продовжувати цілодобово, день за днем, щоб встигати обговорити кожен теракт російської держави. Статут ООН дає всі важелі, щоб вплинути на будь-якого порушника правил Організації, на будь-якого агресора, на будь-яку державу-терориста. І я закликаю вас скористатись цими важелями, – заявив він.

Він повторив свої слова, закликавши присутніх на засіданні позбавити Росію можливості перебування в Радбезі ООН та маніпулювати членами Організації.

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– Поки її терор продовжується, обов’язково створити трибунал для розслідування усього, що наробили російські військові проти українців. І обов’язково треба дати на рівні ООН юридичне визначення поняттю державний-тероризм. І всі дії Росії повинні отримати юридичну оцінку, глобальні санкції за те, що вона руйнує міжнародний правопорядок, – сказав він.

Володимир Зеленський також закликав називати дії Росії тероризмом, інакше будуть тяжкі наслідки для світу.

– Ми маємо називати це тероризмом. Інакше Росія здійснюватиме свої теракти в інших країнах Європи та Азії – у Польщі, Литві, Молдові, Казахстані, – сказав Зеленський.

Президент Зеленський заявив, що в будь-якій країні світу однаково вшановують загиблих не тільки військових, а кожної людини, яка гине в результаті війни.

– Тільки вбивці не вшановують пам’ять тих, кого вони вбили. Я прошу вас, і буду вам вдячний, вшанувати пам’ять усіх українців, хто загинув у цій війні, – сказав президент і встав з крісла, для вшанування пам’яті.

Разом із Володимиром Зеленським встала уся зала засідань Радбезу ООН, включно із державою-агресором Росією.

Нагадаємо, перед цим президент України закликав позбавити Росію повноважень в Генеральній асамблеї та Радбезі ООН.

Джерело: UN Web TV