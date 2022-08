Зеленський розповів Папі Франциску про страшні злочини Росії в Україні

Президент України Володимир Зеленський у розмові з Папою Римським Франциском заявив, що світові духовні лідери мають доносити правду про скоєні росіянами жахіття в Україні.

Про це глава держави сказав понтифіку під час телефонної розмови, що відбулася сьогодні, 12 серпня.

Зеленський поінформував Папу Франциска про агресію, яку Росія здійснює проти України, та про страшні злочини Росії.

Talked to @Pontifex_it. Briefed him on RF aggression against, its horrible crimes. Grateful to the pontiff for his prayers for . Our people need support of world spiritual leaders who should convey to the world the truth about acts of horror committed by the aggressor in.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 12, 2022