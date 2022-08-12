Зеленський розповів Папі Франциску про страшні злочини Росії в Україні

Серпень, 12 в 20:08

Президент України Володимир Зеленський у розмові з Папою Римським Франциском заявив, що світові духовні лідери мають доносити правду про скоєні росіянами жахіття в Україні.

Про це глава держави сказав понтифіку під час телефонної розмови, що відбулася сьогодні, 12 серпня.

Зеленський поінформував Папу Франциска про агресію, яку Росія здійснює проти України, та про страшні злочини Росії.

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— Ми вдячні понтифіку за молитви за Україну. Наш народ потребує підтримки світових духовних лідерів, які мають доносити до світу правду про жахіття, які агресор коїть в Україні, – зазначив Зеленський.

Talked to @Pontifex_it. Briefed him on RF aggression against, its horrible crimes. Grateful to the pontiff for his prayers for . Our people need support of world spiritual leaders who should convey to the world the truth about acts of horror committed by the aggressor in. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 12, 2022

Наприкінці липня понтифік заявляв, що прагне відвідати Україну, щоб покласти край п’ятимісячній повномасштабній війні, яку розв’язала Росія.

Зокрема, на шляху до Канади у літаку він сказав журналістам: У мене є велике бажання поїхати до Києва.

На початку липня секретар Святого Престолу, архиєпископ Пол Річард Ґаллаґер не виключав, що Папа Римський Франциск у серпні може поїхати до Києва.