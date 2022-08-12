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Факти / Світ / Світові новини

Зеленський розповів Папі Франциску про страшні злочини Росії в Україні

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Зеленський і Папа Римський
Фото: Depositphotos

Президент України Володимир Зеленський у розмові з Папою Римським Франциском заявив, що світові духовні лідери мають доносити правду про скоєні росіянами жахіття в Україні.

Про це глава держави сказав понтифіку під час телефонної розмови, що відбулася сьогодні, 12 серпня.

Зеленський поінформував Папу Франциска про агресію, яку Росія здійснює проти України, та про страшні злочини Росії.

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— Ми вдячні понтифіку за молитви за Україну. Наш народ потребує підтримки світових духовних лідерів, які мають доносити до світу правду про жахіття, які агресор коїть в Україні, – зазначив Зеленський.

Наприкінці липня понтифік заявляв, що прагне відвідати Україну, щоб покласти край п’ятимісячній повномасштабній війні, яку розв’язала Росія.

Зокрема, на шляху до Канади у літаку він сказав журналістам: У мене є велике бажання поїхати до Києва.

На початку липня секретар Святого Престолу, архиєпископ Пол Річард Ґаллаґер не виключав, що Папа Римський Франциск у серпні може поїхати до Києва.

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