Папа Франциск заявив, що має “велике бажання” відвідати Київ

Липень, 24 в 16:50

Папа Франциск заявив журналістам, що прагне відвідати Україну, щоб покласти край п’ятимісячній повномасштабній війні, яку розв’язала Росія.

— У мене є велике бажання поїхати до Києва, – сказав Папа Франциск, відповідаючи на запитання про можливу майбутню поїздку в Україну журналістам, які летіли з ним літаком з Рима до Канади.

Жоден Папа раніше ніколи не відвідував Москву, а Папа Франциск відверто висловлювався щодо дій Росії в Україні.

Минулого місяця він прямо звинуватив Москву у веденні “жорстокої та безглуздої загарбницької війни”.

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Папа Римський неодноразово в інтерв’ю висловлював сподівання, що вдастся організувати візити до Києва та Москви незабаром після поїздки до Канади.

Однак Кремль казав, що не мав предметних контактів з Ватиканом щодо потенційного візиту, тоді як Київ чекає на візит понтифіка та виступав із запрошенням.

На початку липня секретар Святого Престолу, архиєпископ Пол Річард Ґаллаґер не виключав, що Папа Римський Франциск у серпні може поїхати до Києва.