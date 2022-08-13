Відмивання російських грошей: у Литві відкрили кримінальну справу проти Шарія

Серпень, 13 в 14:44

Проти проросійського блогера та пропагандиста Анатолія Шарія у Литві 2 серпня відкрито кримінальне провадження щодо відмивання грошей, отриманих із Москви.

Це підтвердила речниця Генпрокуратури Литви Ріта Стундене.

Розслідування розпочато за запитом російського правозахисника Марка Фейгіна, в якому йдеться про те, що з 2012 року, будучи резидентом Литви, Шарій міг здійснювати незареєстровану діяльність, отримувати незадекларовані доходи з РФ та ухилятися від сплати податків.

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За даними литовських ЗМІ, за ці 10 років він накопичив майно в Іспанії, використовуючи наданий йому Литвою притулок та посвідку на проживання в Євросоюзі.

У січні 2022 року Анатолій Шарій втратив статус політичного притулку в Литві, оскільки влада країни дійшли висновку, що його перебування становить загрозу нацбезпеці. А у червні заборонили в’їзд до Литви.

Анатолія Шарія, підозрюваного в Україні у держзраді, у травні затримали в Іспанії. Але невдовзі суд відпустив його під підписку про невиїзд.

Марк Фейгін вважає, що тепер Шарія можуть депортувати до Литви, а звідти вже в Україну.

Джерело: 15min

Фото: Анатолій Шарій